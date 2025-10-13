Home > हेल्थ > लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान

लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान

Love Bites Side Effects: अक्सर लोग सेक्स के दौरान एक-दूसरे को लव बाइट देते हैं. लेकिन इसके नुकसान भी हो सकतें हैं .

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 13, 2025 11:07:30 PM IST

Love Bites Side Effects
Love Bites Side Effects

Love Bites Side Effects: अक्सर, जब दो लोग करीब आते हैं, तो संभोग के दौरान एक-दूसरे को लव बाइट देते हैं. कुछ लोगों को यह पसंद आता है, जबकि कुछ को नहीं. पार्टनर के साथ इंटीमेंसी के दौरान लव बाइट देना आम बात है. लव बाइट या हिक्की का इस्तेमाल उत्तेजना बढ़ाने और पार्टनर को पुरी तरह शामिल करने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं?

आइए समझते हैं इसके नुकसान के बारे में

ओरल हर्पीस वायरस

अगर आपके पार्टनर को ओरल हर्पीस है और वह आपको लव बाइट देता है, तो यह वायरस आपकी स्किन में फैल सकता है. यह वायरस मुंह के आसपास, जैसे होंठ, जीभ, दांतों के पास और गालों के अंदरूनी हिस्से पर घाव कर देता है. इस वायरस से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को लव बाइट देने से बचना चाहिए.

आयरन की कमी

अगर आपके भोजन में आयरन की कमी है, तो लव बाइट के निशान बहुत जल्दी उभर सकते हैं. इस निशान का कोई इलाज नहीं है. नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, एनीमिया तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति के रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स न हों. लव बाइट में लाल रक्त के थक्के बनना इसी का संकेत है. एनीमिया से बचने के लिए, अपने खान-पान में पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.

निशान छोड़ें

लव बाइट गोरी त्वचा वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इससे स्थायी निशान (कुछ दिनों या हमेशा के लिए) पड़ सकते हैं.

 स्ट्रोक

आपकी त्वचा में रक्त का थक्का जमने से आपका शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है. 2011 में, न्यूजीलैंड में एक 44 वर्षीय महिला को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ में लकवा मार गया. इससे आप समझ सकते हैं कि लव बाइट कितना खतरनाक हो सकता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: love bites dangerouslove bites side effectlove bytesSexual HealthSexual Health tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान
लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान
लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान
लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान