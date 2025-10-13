लव बाइट्स का शौक पड़ सकता है भारी, ये छोटी सी चीज कर सकती है नुकसान

Love Bites Side Effects: अक्सर, जब दो लोग करीब आते हैं, तो संभोग के दौरान एक-दूसरे को लव बाइट देते हैं. कुछ लोगों को यह पसंद आता है, जबकि कुछ को नहीं. पार्टनर के साथ इंटीमेंसी के दौरान लव बाइट देना आम बात है. लव बाइट या हिक्की का इस्तेमाल उत्तेजना बढ़ाने और पार्टनर को पुरी तरह शामिल करने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं?

आइए समझते हैं इसके नुकसान के बारे में

ओरल हर्पीस वायरस

अगर आपके पार्टनर को ओरल हर्पीस है और वह आपको लव बाइट देता है, तो यह वायरस आपकी स्किन में फैल सकता है. यह वायरस मुंह के आसपास, जैसे होंठ, जीभ, दांतों के पास और गालों के अंदरूनी हिस्से पर घाव कर देता है. इस वायरस से ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को लव बाइट देने से बचना चाहिए.

आयरन की कमी

अगर आपके भोजन में आयरन की कमी है, तो लव बाइट के निशान बहुत जल्दी उभर सकते हैं. इस निशान का कोई इलाज नहीं है. नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, एनीमिया तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति के रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स न हों. लव बाइट में लाल रक्त के थक्के बनना इसी का संकेत है. एनीमिया से बचने के लिए, अपने खान-पान में पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.

निशान छोड़ें

लव बाइट गोरी त्वचा वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. इससे स्थायी निशान (कुछ दिनों या हमेशा के लिए) पड़ सकते हैं.

स्ट्रोक

आपकी त्वचा में रक्त का थक्का जमने से आपका शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है. 2011 में, न्यूजीलैंड में एक 44 वर्षीय महिला को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ में लकवा मार गया. इससे आप समझ सकते हैं कि लव बाइट कितना खतरनाक हो सकता है.