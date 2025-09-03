अगर पैरों में बार-बार सूजन आती है तो हो सकती है इस विटामिन की कमी, जानिए पूरी जानकारी

Vitamin to Eliminate Swollen Legs and Ankles: बहुत से लोग पैरों और टखनों में लगातार बनी रहने वाली सूजन से जूझते हैं। आमतौर पर इसका कारण ज्यादा नमक खाना और दिल या किडनी की बीमारियां मानी जाती हैं। लेकिन इन सबके अलावा एक खास विटामिन की कमी भी पैरों में सूजन की बड़ी वजह बन सकती है। इस पर पर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर विस्तार से जानकारी दी है। आइए जानते हैं उनकी राय।

पैरों में सूजन का कारण क्या है?

डॉ बर्ग के अनुसार शरीर में विटामिन B1 (थायमिन) की कमी पैरों और टखनों में सूजन का बड़ा कारण है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद सोडियम-पोटैशियम पंप पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। लेकिन जब यह पंप सही ढंग से काम नहीं कर पाता, तो पानी कोशिकाओं के बाहर जमा होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर भी पैरों में सूजन की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है।”

शरीर में विटामिन B1 का काम

डॉ बर्ग के अनुसार, विटामिन B1 का मुख्य काम शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलना है। जब इसकी कमी हो जाती है, तो शरीर में सूजन और थकान जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। यदि यह कमी एक लंबे समय तक बनी रहे, तो नसों को नुकसान पहुंच सकता है। जिसके वजह से पैरों में जलन, झनझनाहट जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।

कैसे बढ़ाएं विटामिन B1

डॉ. बर्ग के अनुसार, शरीर में विटामिन B1 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है संतुलित और पोषक आहार। इसके लिए अपनी डाइट में साबुत अनाज, दालें, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। ये सभी फूड्स थायमिन यानी (B1) से भरपूर होते हैं और शरीर में शुगर को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं।

इसके अलावा, ज्यादा चीनी, मैदे से बनी चीजें, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ थायमिन की कमी बढ़ाते हैं बल्कि ब्लड शुगर को भी असंतुलित कर देते हैं।

अगर पैरों में सूजन लंबे समय तक बनी रहती है और सामान्य उपायों से ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन B1 सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पैरों की सूजन को केवल थकान समझकर अनदेखा न करें। यह आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी और ज्यादा शुगर लेने का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में समय रहते जांच कराना और विटामिन का स्तर संतुलित रखना जरूरी है।

