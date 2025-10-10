सेहत के लिए कुछ खास चाहिए? तो आजमाएं ये चमत्कारी चाय!
सेहत के लिए कुछ खास चाहिए? तो आजमाएं ये चमत्कारी चाय!

कोम्बुचा चाय को हरे या काले चाय के साथ तैयार किया जाता है और इसमें खमीर व बैक्टीरिया की संस्कृति डाली जाती है, जिससे यह एक हल्का खट्टा-मीठा पेय बन जाता है. कई शोधों में पाया गया है कि इसे सुबह खाली पेट पीने से शरीर जल्दी डिटॉक्स होता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

By: Komal Singh | Last Updated: October 10, 2025 4:19:07 PM IST

आज के समय में जहां लोग फिटनेस और डिटॉक्स पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं कोम्बुचा (Kombucha) एक नया हेल्थ ट्रेंड बन गया है. यह एक फर्मेंटेड चाय है जो न केवल स्वाद में ताजगी देती है बल्कि शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है. इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पाचन, त्वचा, दिल और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं. यह शुगर-फ्री, लो-कैलोरी और पूरी तरह नैचुरल ड्रिंक है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी विकल्प साबित हो सकती है. तो आइए जानते हैं, कोम्बुचा के वो 5 अद्भुत फायदे जो आपको रोज सुबह इसे पीने के लिए प्रेरित करेंगे.

पाचन शक्ति को बनाता है बेहतर

कोम्बुचा में मौजूद प्रोबायोटिक्स हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं. ये बैक्टीरिया भोजन को जल्दी और सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं. अगर किसी को कब्ज, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या है, तो कोम्बुचा काफी राहत दे सकता है. यह पाचन तंत्र को एक्टिव रखता है और मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है, जिससे शरीर में अतिरिक्त फैट नहीं जमता. सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पूरा दिन पेट हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है.

शरीर को गहराई से डिटॉक्स करता है

हमारा शरीर दिनभर कई तरह के टॉक्सिन्स जमा कर लेता है. कोम्बुचा इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है क्योंकि इसमें ग्लुक्यूरोनिक एसिड पाया जाता है जो लीवर को साफ रखता है. जब लीवर हेल्दी रहता है, तो पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होता है. रोजाना कोम्बुचा पीने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है, पिंपल्स और स्किन डल भी कम होती है. इसे सुबह पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि तब शरीर डिटॉक्स प्रक्रिया को तेजी से अपनाता है.

दिल के स्वास्थ्य के लिए वरदान

कोम्बुचा में मौजूद पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. इससे हृदय पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है. नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा घटता है. जिन लोगों को स्ट्रेस या अनहेल्दी डायट की वजह से हार्ट प्रॉब्लम का डर रहता है, उनके लिए कोम्बुचा एक आसान और नैचुरल हेल्थ ड्रिंक साबित हो सकता है.

