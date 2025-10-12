Kids Cough Natural Remedies: बच्चों की खांसी में तुरंत सिरप न दें, इन नेचुरल तरीकों से मिलेगा आराम
Natural Cough Remedies: अगर आपका बच्चा खांसी से परेशान है तो तुरंत सिरप देने की बजाय नेचुरल उपाय अपनाएं. जानें बच्चों की खांसी और जुकाम में राहत देने वाले 8 आसान होम रेमेडीज जो बिना साइड इफेक्ट के काम करती हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 12, 2025 5:47:11 PM IST

Cough Home Remedies
Cough Home Remedies

Kids Health Tips: अगर आपका बच्चा इन दिनों खांसी से परेशान है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई कफ सिरप न दें. हाल ही में मध्यप्रदेश और राजस्थान से कई बच्चों की कफ सिरप (Cough Syrup) पीने के बाद मौत की खबरें आईं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है. डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर बच्चों की खांसी और जुकाम अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए दवा देने से पहले प्राकृतिक उपाय अपनाना बेहतर होता है.

यहां जानें कुछ आसान और असरदार होम रेमेडीज, जिनसे आप बच्चों की खांसी में राहत दिला सकते हैं-

1. खूब पानी और गर्म तरल पदार्थ दें

बच्चों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, गर्म सूप या हल्की हर्बल चाय पिलाएं. गर्म लेमोनेड या सूप गले की खराश को कम करते हैं और बलगम को ढीला करते हैं. तरल पदार्थ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं.

2. कमरे की हवा नम रखें

सूखी हवा खांसी बढ़ा देती है. इसके लिए बच्चों के कमरे में कूल-मिस्ट ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं. इससे गला सूखता नहीं और खांसी में राहत मिलती है.

3. भाप देना

गर्म पानी की भाप बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है. यह बलगम को ढीला करती है और सोने से पहले बच्चों को सुकून देती है.

4. सलाइन और सक्षन का इस्तेमाल

अगर बच्चे की नाक बंद है तो सलाइन नेजल स्प्रे का उपयोग करें. छोटे बच्चों के लिए सक्षन बल्ब से बलगम साफ किया जा सकता है, जिससे खांसी कम होती है.

5. शहद (1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए)

एक चम्मच शहद गले को राहत देता है और खांसी को शांत करता है. ध्यान रखें, इसे केवल एक साल से बड़े बच्चों को ही दें.

6. नमक वाले पानी से गरारे

छह साल से बड़े बच्चे गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें. इससे गले की सूजन और बलगम दोनों में राहत मिलती है.

7. सिर ऊंचा रखकर सुलाएं (2 साल से ऊपर)

सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखने से खांसी कम होती है और सांस लेना आसान होता है.

8. आराम और नींद जरूरी है

खांसी में बच्चों को भरपूर नींद और आराम देना सबसे जरूरी है. इससे शरीर खुद ठीक होने लगता है.

अगर खांसी दो हफ्ते से ज्यादा रहे या बच्चे को सांस लेने में तकलीफ या तेज बुखार हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. याद रखें, बच्चों की देखभाल में जल्दबाजी नहीं, समझदारी ज्यादा काम आती है.

