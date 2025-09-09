Home > लाइफस्टाइल > PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच

PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच

PCOS में सही मीठा चुनना सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे ब्लड शुगर और हार्मोनल स्वास्थ्य से जुड़ा है। आइए जानते हैं नारियल चीनी और गुड़ की तुलना, और समझते हैं कि किसे चुनना ज्यादा सुरक्षित है।

Published By: Komal Kumari
Published: September 9, 2025 12:44:25 IST

Safe sweeteners for PCOS women
Safe sweeteners for PCOS women

 पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं में तेजी से फैल रही स्वास्थ्य समस्या है। इसमें हार्मोनल असंतुलन, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल आना, मुंहासे और अनियमित पीरियड्स जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। इस स्थिति में डॉक्टर हमेशा ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने पर जोर देते हैं, क्योंकि ज्यादा  उतार-चढ़ाव हार्मोनल असंतुलन को और खराब कर देता है।ऐसे में सवाल उठता है कि जब मीठा खाने का मन करे तो क्या सिर्फ रिफाइंड शुगर से परहेज काफी है, या हमें उसके प्राकृतिक विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए? यही वजह है कि लोग अक्सर गुड़ और नारियल चीनी  जैसे विकल्पों पर भरोसा करते हैं। दोनों ही प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर माने जाते हैं, लेकिन दोनों का शरीर पर असर अलग है। PCOS में सही मीठा चुनना सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे ब्लड शुगर और हार्मोनल स्वास्थ्य से जुड़ा है। आइए जानते हैं नारियल चीनी और गुड़ की तुलना, और समझते हैं कि किसे चुनना ज्यादा सुरक्षित है।

 

ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अंतर

 ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बताता है कि कोई भी भोजन शरीर में कितनी तेजी से ग्लूकोज में बदलता है। नारियल चीनी का GI करीब 35 है, जो कम माना जाता है और धीरे-धीरे शुगर रिलीज करता है। इसके विपरीत, गुड़ का GI 60–65 के बीच है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। PCOS में जहां शुगर उतार-चढ़ाव से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, वहां लो GI विकल्प हमेशा बेहतर रहता है। इस लिहाज से नारियल चीनी, गुड़ की तुलना में अधिक सुरक्षित साबित होती है।

 

 इंसुलिन रेजिस्टेंस पर प्रभाव

 PCOS की सबसे बड़ी समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और शुगर लेवल अस्थिर रहता है। गुड़, भले ही प्राकृतिक है, लेकिन इसका असर शरीर में रिफाइंड शुगर जैसा ही हो सकता है और शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकता है। नारियल चीनी अपेक्षाकृत धीरे-धीरे असर करती है, जिससे इंसुलिन पर दबाव कम पड़ता है। इसलिए PCOS से पीड़ित महिलाओं के लिए नारियल चीनी थोड़ा ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है।

 

पोषण की दृष्टि से तुलना

 गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, जो खासकर एनीमिया या कमजोरी वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। वहीं, नारियल चीनी में ट्रेस मिनरल्स, पोटैशियम और ज़िंक मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें खासियत है इन्युलिन फाइबर।

Tags: Coconut sugar benefits for PCOSCoconut sugar vs jaggery for PCOSJaggery benefits for PCOSSafe sweeteners for PCOS women
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच
PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच
PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच
PCOS में मीठा खाने की चिंता खत्म! जानिए गुड़ और नारियल शुगर का सच