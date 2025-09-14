कपल्स करते हैं पीरियड्स सेक्स से परहेज, लेकिन क्या सच में है ये खतरनाक? जानिए सच्चाई

Periods Me Sex Karna Chahiye Ya Nahi: महिलाओं के लिए पीरियड्स यानी मासिक धर्म एक नेचुरल प्रक्रिया है. हर महीने यह चक्र उनके शरीर में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव लेकर आता है. इस दौरान ब्लीडिंग, क्रैम्प्स, पेट और पीठ दर्द, मूड स्विंग जैसी परेशानियां होती हैं.इसलिए कपल्स इन समय सेक्स से दूरी बना लेते हैं. कई लोगों को लगता है कि पीरियड्स में सेक्स करना खतरनाक है और इससे इंफेक्शन या अन्य बीमारियां हो सकती हैं. लेकिन मेडिकल साइंस का मानना है कि अगर सही सावधानियां बरती जाएं और महिला को हैवी ब्लीडिंग या तेज दर्द जैसी समस्या न हो, तो पीरियड्स में सेक्स करना पूरी तरह सुरक्षित होता है. बल्कि इसके कुछ फायदे भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

क्यों बचते हैं कपल्स पीरियड्स सेक्स से?

महिलाओं को इस समय पेट दर्द, क्रैम्प्स, बैक पेन और थकान रहती है। ऐसे में उनका मूड सेक्स के लिए नहीं बन पाता.

ब्लीडिंग के कारण कपल्स को गंदगी और असुविधा महसूस होती है.

बहुत से लोग मानते हैं कि यह धार्मिक या सामाजिक रूप से सही नहीं है.

कुछ लोगों को लगता है कि पीरियड्स में संक्रमण जल्दी हो सकता है.

पीरियड्स में सेक्स करने के फायदे

क्रैम्प्स और दर्द से राहत

पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को पेट में तेज क्रैम्प्स होते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सेक्स के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक “फील गुड हार्मोन” रिलीज होता है, जो दर्द कम करने और रिलैक्स महसूस कराने में मदद करता है.

नेचुरल लुब्रिकेशन

जिन महिलाओं को अक्सर वजाइनल ड्राइनेस की समस्या रहती है, उन्हें पीरियड्स में सेक्स से राहत मिल सकती है. ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स की वजह से नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ता है, जिससे सेक्स ज्यादा कम्फर्टेबल हो जाता है.

मूड और स्ट्रेस में सुधार

इस दौरान महिलाओं का मूड बार-बार बदलता है और वे चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं. लेकिन सेक्स करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और मूड बेहतर हो जाता है। इससे कपल्स के रिश्ते में भी पॉजिटिव असर पड़ता है.

पीरियड्स में सेक्स के दौरान किन बातों का ध्यान रखें

कंडोम का इस्तेमाल करें

पीरियड्स में ब्लड की वजह से इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. इसलिए हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें. यह दोनों पार्टनर्स को सुरक्षित रखता है.

प्रेग्नेंसी का खतरा

बहुत लोग मानते हैं कि पीरियड्स में प्रेग्नेंसी नहीं होती, लेकिन यह सच नहीं है. अगर महिला का साइकिल छोटा है और ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है, तो प्रेग्नेंसी की संभावना रहती है। इसलिए अगर बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं तो सेफ्टी जरूरी है.

साफ-सफाई रखें

हाइजीन का खास ध्यान रखें. सेक्स से पहले और बाद में अच्छी तरह से सफाई करें.

कब नहीं करना चाहिए पीरियड में सेक्स ?

अगर महिला को एंडोमेट्रियोसिस है या लंबे समय से पेल्विक पेन की समस्या है.

अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है.

अगर महिला को असहजता या तेज दर्द हो रहा है.