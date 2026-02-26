IND vs ZIM Super 8: भारत की आंधी में उड़ा ज़िम्बाब्वे, 72 रनों के बड़े अंतर से जीता मैच; अब WI से होगी टक्कर

IND vs ZIM Score Updates: भारत ने गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ मैच में ज़िम्बाब्वे को 72 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ज़िम्बाब्वे 184/6 पर ही रुक गया. इससे पहले, अभिषेक शर्मा ने अपनी फॉर्म में वापसी करते हुए एक तेज़ अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे मेजबान टीम ने चार विकेट पर 256 रन का मज़बूत स्कोर बनाया.

T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर

यह T20 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है और इस ICC टूर्नामेंट में कुल मिलाकर सबसे बड़ा स्कोर है. अभिषेक, जो टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार तीन बार शून्य पर आउट हुए थे, ने 30 गेंदों में 55 रनों की तेज़ पारी खेलकर शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि हार्दिक पांड्या ने आखिर में 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाकर स्कोर को संभाला. तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में 44 रन बनाए और दोनों ने 31 गेंदों में 84 रन जोड़कर अपनी अटूट साझेदारी निभाई. वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी, टिनोटेंडा मापोसा और सिकंदर रजा ने एक-एक विकेट लिया.

चेन्नई में बेनेट की पारी हुई बेकार

रन चेज की बात करें तो, जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट और तदिवानाशे मारुमानी के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. बेनेट ने शानदार पारी खेली, वहीं मारुमानी ने भी उतनी ही गेंदों पर 20 रन बनाए. डियोन मायर्स ने बोर्ड पर छह रन जोड़े, जबकि सिकंदर रजा ने 21 गेंदों पर 31 रन बनाए.

रायन बर्ल बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन बेनेट डटे रहे और 59 गेंदों पर 97* रन बनाए. हालांकि, उनकी पारी बेकार गई, क्योंकि बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका.

अर्शदीप ने झटके 3 विकेट

भारत के अर्शदीप सिंह तीन विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी एक-एक विकेट लिया. दूसरी इनिंग्स में, ज़िम्बाब्वे सिर्फ़ 184 रन पर सिमट गई और इंडिया ने 72 रन से गेम जीत लिया और नॉकआउट स्टेज में पहुँचने का अपना सपना ज़िंदा रखा.