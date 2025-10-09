आपकी भी पार्टनर नहीं बनाना चाहती शारिरीक संबंध, अपनाएं ये ट्रिक्स!

Sex Tips: महिलाओं को उत्तेजित होने में पुरुषों की तुलना में जयादा समय लगता है. लेकिन आप अपनी महिला साथी को कुछ ही मिनटों में उत्तेजित करने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अपनी साथी को कुछ ही मिनटों में उत्तेजित करना चाहते हैं, तो इन खास तरीकों को आजमाएं.

सेक्स कहानियों के जरिए अपनी साथी को जल्दी उत्तेजित करें

कई पुरुष शिकायत करते हैं कि उनकी साथी सेक्स के लिए जल्दी तैयार नहीं होती या उन्हें उत्तेजित होने में काफी समय लगता है. लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्हें कैसे उत्तेजित किया जाए. यह सच है कि महिलाओं को उत्तेजित होने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा समय लगता है. लेकिन आप अपनी महिला साथी को कुछ ही मिनटों में उत्तेजित करने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप अपनी साथी को कुछ ही मिनटों में उत्तेजित करना चाहते हैं, तो इन खास तरीकों को जरुर ट्राई करें.

1- आजकल बाज़ार में आपको कई तरह के कामुक उपन्यास मिल जाएगे. आप कामुक सेक्स कहानियों के जरिए अपनी साथी को जल्दी उत्तेजित कर सकते हैं. आप इसके लिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको ऑनलाइन ढेरों सेक्स कहानियां और उपन्यास मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं.

2- इन सेक्स कहानियों को पढ़ने का अनोखा अंदाज आपके पार्टनर को उत्तेजित करने में मदद करता है. आपका पार्टनर इस काल्पनिक दुनिया में खोने लगता है.

3- सिर्फ कहानी ही न पढ़ें, बल्कि किरदारों का अभिनय भी करें, जिससे आपका फोरप्ले और भी मजेदार हो जाएगा.

4- कहानी पढ़ते समय अपने पार्टनर को छेड़ते रहें और उन्हें उत्तेजित रखें, वरना कहानी बोरिंग हो जाएगी.

5- जब आपको लगे कि आपकी महिला पार्टनर उत्तेजित हो गई है, तो धीरे-धीरे सेक्स की ओर बढ़ें.