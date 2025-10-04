अब घर में ही बनाएं कफ सिरप, दादी-नानी का ये नुस्खा जड़ से खत्म कर देगा सर्दी-खासी

Cough Syrup Recipe: जैसे-जैसे मौसम ठंडा होने लगता है वैसे वैसे ये ठंडा मौसम सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं को अपने साथ लेकर आता है. बच्चों से लेकर बड़े तक, सर्दी के आते ही इन परेहनियों से राहत नहीं पाते. खांसी इतनी परेशान करने वाली हो सकती है कि लोग तुरंत राहत पाने के लिए बाज़ार से कफ सिरप खरीद लेते हैं. लेकिन हमेशा बाहर की दवाइयों का सेवन करना ठीक नहीं होता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सिरप में मौजूद केमिकल और प्रिजर्वेटिव कई बार शरीर के विभिन्न अंगों पर बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में हम आपको खासी और सर्दी को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जाए रहे हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है. ये सीरप घर की सामग्री का इस्तेमाल करके घर में ही बनाया जा सकता है.

इस तरह बनाएं घर में ही कप सीरप

नींबू से बनाएं कफ सिरप

आप नींबू का इस्तेमाल करके घर पर ही कफ सिरप बना सकते हैं. इसके लिए, एक नींबू लें, उसे आधा काटें, बीज निकालें और उसमें काली मिर्च पाउडर, हल्दी, अदरक का रस या सोंघा पाउडर, काला या सेंधा नमक, और ब्राउन शुगर या मिश्री डालें. इसे चूल्हे पर पकाएं. रस निकालकर सुबह-शाम पी लें. यह शरीर की गर्मी को कम करता है और खांसी-जुकाम से राहत देता है. इस कफ सिरप का सेवन बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोग कर सकते हैं.

देसी पान और मुलेठी की जड़ से कफ सिरप

विशेषज्ञों का कहना है कि पान से एक शक्तिशाली देसी कफ सिरप भी बनाया जा सकता है. इस दौरान एक देसी पान लें और उसे मुलेठी की जड़ के साथ पानी में उबालें. इसे ठंडा होने दें और रोज़ाना सोने से पहले एक चम्मच दें. यह एक कफ निस्सारक सिरप है जो गले की खराश को शांत करता है और खांसी से तुरंत राहत देता है.

नींबू और चायपत्ती कफ सिरप

घर पर कफ सिरप बनाने की तीसरी विधि भी बहुत आसान और प्रभावी है. एक कप पानी में चायपत्ती और अदरक उबालें, नींबू का रस डालें, छान लें और शहद मिलाएँ. इससे भी खांसी से काफी राहत मिलती है, खासकर रात में जब खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है.

पीपल के पत्तों से बना कफ सिरप

2 से 3 पीपल के पत्ते लें और उन्हें पानी में अच्छी तरह उबालें. मिश्रण को ठंडा करके खांसी से पीड़ित व्यक्ति को सुबह और शाम पिलाएँ. पीपल के पत्तों में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मददगार होते हैं.

