जानिए पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के कारण और आसान उपाय, सेक्स लाइफ बनेगी पहले से भी बेहतर
जानिए पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के कारण और आसान उपाय, सेक्स लाइफ बनेगी पहले से भी बेहतर

सेक्स इंसानी जीवन का एक अहम हिस्सा है. सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही बच्चे का जन्म होता है, आइए समझतें हैं इसके बारे में विस्तार से.

Published: September 25, 2025 5:10:20 PM IST

causes of low sperm count
causes of low sperm count

Increase Sperm Count: सेक्स इंसानी जीवन का एक अहम हिस्सा है. सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही बच्चे का जन्म होता है. सेक्स के दौरान पुरुष के वीर्य (स्खलन) में मौजूद शुक्राणु बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यही शुक्राणु महिला के अंडाणु (एग) के साथ मिलकर नया जीवन (बच्चा) बनाते हैं.पुरुष बांझपन (Male infertility) यानी पुरुषों में शुक्राणु की कमी एक सामान्य समस्या है. इसका असर महिला साथी के गर्भवती होने की संभावना पर पड़ता है. अगर वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु हों, तो इसे कम स्पर्म काउंट (Low sperm count) कहते हैं.अगर स्पर्म में प्रति मिलीलीटर 15 मिलियन से कम शुक्राणु हों, तो यह कम स्पर्म काउंट माना जाता है.

  • शुक्राणु पूरी तरह न होने की स्थिति को एजोस्पर्मिया (Azoospermia) कहते हैं.
  • कम शुक्राणु की संख्या को ओलिगोस्पर्मिया (Oligospermia) कहा जाता है.

रिसर्च के मुताबिक, 100 में से लगभग 13 कपल असुरक्षित सेक्स के बावजूद गर्भवती नहीं हो पाते, और इसका मुख्य कारण पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना है. बांझपन के एक तिहाई से ज्यादा मामले पुरुषों में ही पाए जाते हैं.कम स्पर्म काउंट अक्सर हेल्थ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण होता है, जिन्हें हम बदल सकते हैं. जो पुरुष अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनके शुक्राणु की संख्या अक्सर बेहतर रहती है.

पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के कारण और उपाय

मोटापा (Obesity)

अमेरिका में 4 में से लगभग 3 पुरुष अधिक वजन वाले हैं. ज्यादा वजन और शरीर में फैट बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है. टेस्टोस्टेरोन ही शुक्राणु बनाने में मदद करता है. इसके वजन घटाएं, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज अपनाएं. इससे स्पर्म काउंट बढ़ सकता है.

बॉक्सर पहनना (Boxers)

बॉक्सर शॉर्ट्स पहनने वाले पुरुषों में टाइट ब्रीफ पहनने वालों की तुलना में स्पर्म काउंट ज्यादा होता है. बॉक्सर पहनने से हार्मोन स्तर संतुलित रहता है, जो शुक्राणु के लिए अच्छा है.

धूम्रपान (Smoking)

सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने वाले पुरुषों में शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता कम हो जाती है. धूम्रपान शुक्राणु की गति और तैरने की क्षमता पर भी असर डालता है. इससे छुटकारा पाने के लिए धूम्रपान छोड़ें, इससे आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी.

शराब (Alcohol)

शराब का ज्यादा सेवन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम करने और नपुंसकता का कारण बन सकता है. अध्ययन बताते हैं कि अधिक शराब पीने वाले पुरुषों में शुक्राणु की संख्या 33% तक कम हो सकती है. आप या तो शराब का सेवन कम करें या पूरी तरह छोड़ दें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

जानिए पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के कारण और आसान उपाय, सेक्स लाइफ बनेगी पहले से भी बेहतर

