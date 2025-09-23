बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

Foods to Increase Stamina: आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी, स्ट्रेस, खराब डाइट और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से कई लोग अपनी बेडरूम परफॉर्मेंस को लेकर परेशान रहते हैं. यह समस्या आम होती जा रही है और लव मेकिंग या इंटरकोर्स शुरू होते ही खेल मिनटों में खत्म हो जाता है, इससे दोनों ही पार्टनर्स में असंतोष की भावना पैदा होती है. जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में भी परेशानी आने लगती है. लेकिन, परेशान होने की जगह लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत होती है. क्योंकि, सही डाइट न सिर्फ एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाती है, बल्कि बल्ड सर्कुलेशन में सुधारकर सेक्स टाइम (Sex Time Increase) बढ़ाने में भी मदद कर सकती है.

इन 5 फूड्स से सुधार सकते हैं अपना सेक्स टाइम

अंडे

बिस्तर पर परफॉर्मेंस का टाइम घट कर मिनटों का रह गया है तो अपनी डाइट में अंडे शामिल कर सकते हैं. अंडे सिर्फ शरीर को प्रोटीन नहीं देते हैं, बल्कि इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो सेक्स ड्राइव (Increase Sex Drive) बढ़ाने में भी मदद करते हैं. अंडों में प्रोटीन, विटामिन बी 5 और बी 6 भारी मात्रा में होते हैं, जो सेक्स हार्मोन डेवलप करते हैं. साथ ही इसमें कोलीन और बायोटिन भी होता है जो सेक्स पॉवर (Increase Sex Power) बढ़ा सकते हैं.

अदरक

अदरक खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है. MDPI नाम की एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना अपनी डाइट में अदरक खाने से सेक्स डिजायर (Sex Desire) बढ़ती है. जब यह डिजायर बढ़ती है तो अपने आप बिस्तर पर परफॉर्मेंस सुधरने लगती है. इसके अलावा, अदरक खाने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है, जो टाइम बढ़ा सकती है.

केसर

सुहागरात पर केसर का दूध यूं ही नहीं पिया जाता है. इसके पीछे लव मेकिंग को दिलचस्प बनाना भी शामिल है. ऐसा कई रिपोर्ट्स में माना गया है कि केसर का इस्तेमाल करने से सेक्स टाइम बढ़ता है. इतना ही नहीं, यह सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है और इस दौरान होने वाली समस्याओं से भी निपटने में मदद करता है.

तरबूज

तरबूज एक ऐसा फल है, जो पानी से भरपूर होता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है. वहीं, इसका एक यह भी फायदा है कि तरबूज खाने से सेक्स ड्राइव ही नहीं, स्टेमिना (Increase Sex Stamina) भी बढ़ सकता है. दरअसल, तरबूज में सिट्रुलिन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, जो शरीर की नसों को आराम पहुंचाता है. तरबूज को सेक्स पॉवर बढ़ाने का नेचुरल तरीका भी माना गया है.

पानी

शरीर में हाइड्रेशन की कमी की वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. जिसमें से एक सेक्स पॉवर का कम होना भी शामिल है. ऑक्सफोर्ड एकेडेमिक नाम की एक संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पानी से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, ब्लड का सही फ्लो होता है और साथ ही सेक्स ड्राइव (Increase Sex Drive) भी बढ़ती है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.