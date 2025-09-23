बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा
Home > हेल्थ > बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

Natural Ways to Increase Sex Time: लव मेकिंग या यौन संबंध बनाते समय आपकी परफॉर्मेंस अब मिनटों की ही बची है. तो जल्द ही अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करने की जरूरत है. आइए, यहां जानते हैं किन फूड्स की मदद से आप बिस्तर पर अपना टाइम बढ़ा सकते हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 23, 2025 8:00:32 AM IST

बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

Foods to Increase Stamina: आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी, स्ट्रेस, खराब डाइट और अनियमित लाइफस्टाइल की वजह से कई लोग अपनी बेडरूम परफॉर्मेंस को लेकर परेशान रहते हैं. यह समस्या आम होती जा रही है और लव मेकिंग या इंटरकोर्स शुरू होते ही खेल मिनटों में खत्म हो जाता है, इससे दोनों ही पार्टनर्स में असंतोष की भावना पैदा होती है. जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में भी परेशानी आने लगती है. लेकिन, परेशान होने की जगह लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत होती है. क्योंकि, सही डाइट न सिर्फ एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाती है, बल्कि बल्ड सर्कुलेशन में सुधारकर सेक्स टाइम (Sex Time Increase) बढ़ाने में भी मदद कर सकती है. 

इन 5 फूड्स से सुधार सकते हैं अपना सेक्स टाइम

अंडे

बिस्तर पर परफॉर्मेंस का टाइम घट कर मिनटों का रह गया है तो अपनी डाइट में अंडे शामिल कर सकते हैं. अंडे सिर्फ शरीर को प्रोटीन नहीं देते हैं, बल्कि इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो सेक्स ड्राइव (Increase Sex Drive) बढ़ाने में भी मदद करते हैं. अंडों में प्रोटीन, विटामिन बी 5 और बी 6 भारी मात्रा में होते हैं, जो सेक्स हार्मोन डेवलप करते हैं. साथ ही इसमें कोलीन और बायोटिन भी होता है जो सेक्स पॉवर (Increase Sex Power) बढ़ा सकते हैं. 

अदरक

अदरक खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है. MDPI नाम की एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, रोजाना अपनी डाइट में अदरक खाने से सेक्स डिजायर (Sex Desire) बढ़ती है. जब यह डिजायर बढ़ती है तो अपने आप बिस्तर पर परफॉर्मेंस सुधरने लगती है. इसके अलावा, अदरक खाने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है, जो टाइम बढ़ा सकती है. 

केसर

बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

सुहागरात पर केसर का दूध यूं ही नहीं पिया जाता है. इसके पीछे लव मेकिंग को दिलचस्प बनाना भी शामिल है. ऐसा कई रिपोर्ट्स में माना गया है कि केसर का इस्तेमाल करने से सेक्स टाइम बढ़ता है. इतना ही नहीं, यह सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है और इस दौरान होने वाली समस्याओं से भी निपटने में मदद करता है. 

तरबूज

तरबूज एक ऐसा फल है, जो पानी से भरपूर होता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है. वहीं, इसका एक यह भी फायदा है कि तरबूज खाने से सेक्स ड्राइव ही नहीं, स्टेमिना (Increase Sex Stamina) भी बढ़ सकता है. दरअसल, तरबूज में सिट्रुलिन नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है, जो शरीर की नसों को आराम पहुंचाता है. तरबूज को सेक्स पॉवर बढ़ाने का नेचुरल तरीका भी माना गया है.

पानी

शरीर में हाइड्रेशन की कमी की वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं. जिसमें से एक सेक्स पॉवर का कम होना भी शामिल है. ऑक्सफोर्ड एकेडेमिक नाम की एक संस्था की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पानी से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, ब्लड का सही फ्लो होता है और साथ ही सेक्स ड्राइव (Increase Sex Drive) भी बढ़ती है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health tipsIntimacy HealthSex and RelationshipsSex HealthSexual Health
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा
बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा
बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा
बिस्तर पर मिनटों में ही खत्म हो जाता है खेल! ये 5 फूड्स कर लें डाइट में शामिल, सेक्स टाइम बढ़ाने में मिल सकता है फायदा