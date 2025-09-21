बेडरूम में जल्दी ही जाते हैं थक, तो दूध में मिलाकर लीजिए यह चीज…मिलेगी घोड़े जैसी फुर्ती!
Ways to Improve Stamina: स्ट्रेस और भागदौड़ वाले लाइफस्टाइल ने बेडरूम में कमजोर बना दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. बल्कि अपनी डाइट में एक ऐसी चीज शामिल करें, जो आपको घोड़े जैसी फुर्ती दे सकती है.

By: Prachi Tandon | Published: September 21, 2025 7:01:20 AM IST

Tips to Improve Sexual Health: दिनभर ऑफिस का काम, तनाव, देर रात सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और खराब डाइट की वजह से शरीर जल्दी थकने लगता है. इस थकान का असर सीधा बेडरूम परफॉर्मेंस और रोमांटिक लाइफ पर पड़ता है. बेडरूम रोमांस यानी सेक्स लाइफ खराब होने पर रिश्ते भी खतरे में आ जाते हैं. ऐसे में कई लोग एनर्जी और पॉवर बढ़ाने के लिए दवाइयां और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन, दवाइयों और सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ नेचुरल चीजें भी हैं, जो आपको बेडरूम रोमांस में घोड़े जैसी फुर्ती दे सकती है और एक्साइटमेंट को भी दोगुना कर सकती है. 

किचन में रखी यह चीज बढ़ा सकती है सेक्स पॉवर?

दूध को पूर्ण आहार माना गया है. इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन शरीर को सिर्फ ताकत नहीं देते हैं, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं. वहीं, दूध के साथ अगर जायफल लिया जाए तो कई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स (Sexual Problems) का हल निकल सकता है.

सेक्स ड्राइव बढ़ाने में मदद (Increase Sex Drive)

अगर पूरे दिन की थकान के बाद सेक्स ड्राइव (Sex Drive) की कमी रहती है, तो जायफल को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. दरअसल, इसमें मौजूद प्लांट कंपाउंड नर्वस सिस्टम को स्टिम्यूलेट करते हैं और सेक्स ड्राइव बढ़ने लगता है. 

सेक्स पॉवर बढ़ाने में मदद (Increases Sex Power)

भागदौड़ वाली जिंदगी में बेडरूम रोमांस में फिजिकली एक्टिव होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में दूध में एक चुटकी जायफल का पाउडर मिलाकर डाइट में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है. यह बेडरूम में फुर्ती के साथ-साथ लंबे समय तक टिकने में भी मदद करता है. 

इरैक्टाइल डिस्फंक्शन में मदद (Improve Erectile Dysfunction)

इरैक्टाइल डिस्फंक्शन (Erectile Dysfunction) की समस्या से जूझ रहे मर्दों के लिए भी जायफल बड़ी काम की चीज है. जायफल का तेल डाइट में शामिल करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस्ड रहता है और सेक्स इच्छा बढ़ाने के साथ इरैक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी कम होने लगती है. 

मू़ड बनाने में मदद (Mood Booster)

कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जायफल को डाइट में शामिल करने से स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है. क्योंकि, इसमें मौजूद एडाप्टोजेन प्रॉपर्टीज दिमाग को स्टीम्यूलेट करती हैं और आराम पहुंचाती हैं. इससे दिमाग का फोकस बढ़ता है और शरीर भी एक्टिव होता है. अगर आप जायफल को मसाले की तरह अपने खाने में डालते हैं, तो यह मूड रेगुलेट करने में भी मदद कर सकता है. 

जायफल के नुकसान

दरअसल, जायफल की तासीर गर्म होती है. ऐसे में इसका बैलेंस्ड सेवन ही करना चाहिए. अगर आप इसका ज्यादा सेवन करने लगते हैं तो यह सेहत पर नकारात्मक असर भी दिखा सकती है. हद से ज्यादा जायफल खाने से आंख में जलन, मुंह सूखना, सिरदर्द, चक्कर और स्किन पर लाल चकत्ते होने लगते हैं. 

