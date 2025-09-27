मर्दों के लिए वरदान से कम नहीं लहसुन! दोगुना होगा स्टेमिना, मिलेगी चीते जैसी फुर्ती
Garlic for Sexual Health: लहसुन खाने के कई फायदे होते हैं, जिसमें से एक मर्दाना ताकत बढ़ाना भी है. आइए, यहां जानते हैं कि कैसे लहसुन मर्दाना ताकत बढ़ाने में मदद करता है और इसे किस तरह डाइट में शामिल किया जा सकता है.

By: Prachi Tandon | Published: September 27, 2025 7:26:06 AM IST

How to use garlic for man power: लहसुन के फायदों की लिस्ट आपने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी. यह खाने का स्वाद बढ़ाने से लेकर कई बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. वहीं, अगर इसे कच्चा अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो यह मर्दों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. यह सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन में ऐसे पोषक तत्व और विटामिन्स होते हैं जो सेक्सुअल हार्मोन (Sexual Hormone) टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से मर्दों की इंटीमेट लाइफ (Intimate Life) बेहतर बन सकती है. 

लहसुन खाने से कैसे बढ़ती है मर्दाना ताकत?

लहसुन में विटामिन बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से शरीर में सेक्सुअल हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है. इतना ही नहीं, इसमें एफ्रोडेसिएक नाम का तत्व भी होता है, जिससे मर्दों में उत्तेजना का प्रभाव भी बढ़ता है. यही वजह है कि लहसुन को आयुर्वेद और साइंस, दोनों ने फायदेमंद माना है.  

कई रिसर्च में साबित हुआ है कि लहसुन अपनी डाइट में शामिल करने से स्टेमिना (Sexual Stamina) और एथलीट परफॉर्मेंस मिलती है. एक रिसर्च में सामने आया है कि लहसुन को डाइट में शामिल करने से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है. 

इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मदद कर सकता है लहसुन!

मर्दों की इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile Dysfunction) नाम की सेक्सुअल समस्या को भी लहसुन ठीक कर सकता है. दरअसल, इस समस्या में मर्दों में यौन संबंध बनाने के लिए कोई भावना पैदा नहीं होती है. इतना ही नहीं, इसमें मर्दों के प्राइवेट पार्ट भी इरेक्ट नहीं करता है. वहीं, अगर लहसुन को डाइट में शामिल किया जाए तो इस सीरियस सेक्सुअल समस्या को दूर या कम किया जा सकता है

सेक्स लाइफ बेहतर बनाने के लिए कैसे खाएं लहसुन?

मर्दाना ताकत बढ़ाने और सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने के लिए लहसुन को कच्चा अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है. मर्दों को एक दिन में 1 या 2 लहसुन की कच्ची कलियां खानी चाहिए. लहसुन की कलियां सुबह के समय खाली पेट खाई जा सकती हैं, इसके बाद पानी पीकर ब्रश आदि किया जा सकता है. वहीं, अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा पा रहे हैं, तो खाने में भी इसे शामिल कर सकते हैं. 

सेक्सुअल लाइफ (Sexual Life) और बेडरूम रोमांस को बढ़ाने के लिए लहसुन को दूध या शहद के साथ भी खाया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले लहसुन की 3-4 कलियां लें और उन्हें अच्छी तरह कूट लें. फिर पेस्ट बनाकर इसे शहद या दूध में मिलाकर रोजाना खाली पेट खा सकते हैं.  

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

