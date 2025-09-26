मर्दों के लिए Warning..! पेशाब की धार में आ रही रुकावट तो कर लें जेब टाइट, हो सकती है ये बड़ी बीमारी

प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक है, लेकिन इसकी पहचान अक्सर देर से होती है. ये बीमारी चुपचाप शरीर में पनपती है और शुरुआती लक्षण न के बराबर होते हैं. समय रहते जांच न कराना ही इसे खतरनाक बना देता है. प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये शुरुआती अवस्था में लगभग बिना लक्षणों के बढ़ता है. जब तक मरीज को कोई परेशानी महसूस होती है, तब तक कैंसर फैल चुका होता है. यही कारण है कि नियमित स्क्रीनिंग और सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर 50 साल की उम्र के बाद.

कौन-से लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर कोई लक्षण दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. कुछ प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं:

पेशाब करने में परेशानी

धार कमजोर या रुक-रुक कर आना

बार-बार पेशाब लगना

अचानक तेज पेशाब आने की भावना और उसे रोकने में असमर्थता

ये सभी संकेत किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना नुकसानदायक हो सकता है.

यौन स्वास्थ्य पर असर

प्रोस्टेट कैंसर सेक्सुअल लाइफ को भी प्रभावित करता है. इरेक्शन में परेशानी, इजैक्युलेशन के समय दर्द, या वीर्य/पेशाब में खून आना इसके संकेत हो सकते हैं. कई बार ये बदलाव शरीर के अंदर हो रही गंभीर प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं.

शरीर में दर्द और बेचैनी

कूल्हों, पीठ, पेल्विस या जांघों में लगातार दर्द रहना, बैठने में तकलीफ होना, या पेशाब के बाद भी मूत्राशय पूरी तरह से खाली न लगना भी प्रोस्टेट की समस्याओं के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, ये लक्षण यूटीआई (मूत्र संक्रमण) में भी हो सकते हैं, इसलिए सही निदान के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है.

जांच और रोकथाम के उपाय

50 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को PSA (Prostate-Specific Antigen) और DRE (Digital Rectal Exam) टेस्ट करवाना चाहिए. जिन पुरुषों में पारिवारिक इतिहास या अन्य जोखिम फैक्टर हों, उन्हें और पहले जांच शुरू करनी चाहिए.

साथ ही, स्वस्थ जीवनशैली जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और वजन कंट्रोल रखना भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकती है.

प्रोस्टेट कैंसर एक धीमी गति से बढ़ने वाली लेकिन गंभीर बीमारी है. यदि समय पर जांच और इलाज कराया जाए, तो इसे काबू में लाना संभव है. लक्षणों को नजरअंदाज न करें और जागरूक रहना ही बचाव की पहली सीढ़ी है.

डिस्क्लेमर: ये लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें.