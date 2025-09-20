क्या आपका प्राइवेट पार्ट भी दे रहा है ये संकेत? जानिए वो गंदे सच जिन्हें हर मर्द को जानना चाहिए!

Penile Infection : जब भी सेक्शुअल हेल्थ की बात होती है, तो आमतौर पर महिलाओं के वजाइनल इंफेक्शन पर ज्यादा चर्चा होती है. लेकिन सच तो ये है कि पुरुष भी गुप्तांग से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं. पेनाइल इंफेक्शन (Penile Infection) एक ऐसी ही स्थिति है, जिसमें पुरुषों को जलन, खुजली, सूजन, दर्द और रैशेज जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि पेनाइल इंफेक्शन के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

फंगल , बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन

सबसे आम कारणों में फंगल इंफेक्शन शामिल है, जो अक्सर कैंडिडा एल्बिकेन्स नामक फंगस के कारण होता है. ये उन पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है जो गुप्तांग की सफाई सही तरीके से नहीं करते या गलत चीजों का यूज करते हैं.

इसके अलावा, बैक्टीरियल इंफेक्शन (स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया) और वायरल इंफेक्शन, खासकर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे हर्पीस, भी इसके मेन कारण बनते हैं. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड पार्टनर से असुरक्षित संबंध बनाना जोखिम को और बढ़ा देता है.

असुरक्षित यौन संबंध ( Unprotected Sex )

सेफ सेक्स का पालन न करना भी पेनाइल इंफेक्शन की बड़ी वजह है. यदि कोई पुरुष यीस्ट इंफेक्शन से पीड़ित महिला के साथ बिना कंडोम के सेक्स (Sex)करता है, तो उसमें संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा होता है. इसलिए हमेशा कंडोम का इस्तेमाल जरूरी है, न केवल इंफेक्शन से बचने के लिए, बल्कि अनचाही गर्भावस्था से बचाव के लिए भी.

कमजोर इम्यून सिस्टम

अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो शरीर इंफेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं होता. HIV जैसे रोगों से पीड़ित पुरुषों को पेनाइल इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इसलिए इंटरनल हाइजीन और नियमित जांच बेहद जरूरी है.

हार्श केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल

कुछ लोग गुप्तांग की सफाई के लिए ऐसे साबुन या वॉश का उपयोग करते हैं जिनमें तेज केमिकल या फ्रेगरेंस होती है. ये उत्पाद स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंफेक्शन को जन्म दे सकते हैं. इसलिए हमेशा सॉफ्ट और स्किन-फ्रेंडली प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करें.

Penile Infection Tips : पेनाइल इंफेक्शन से बचाव के आसान टिप्स

हमेशा सेफ सेक्स (Sex) का पालन करें.

गुप्तांग की सफाई के लिए माइल्ड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें.

पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें.

किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अपनाएं.

ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है. अगर किसी तरह की असहजता महसूस हो, तो बिना देरी डॉक्टर से सलाह लें.