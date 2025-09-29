 क्या आप भी झेल रहे हैं बैक पेन?तो आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये खास सुपरफूड्स

रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सबसे अहम हड्डी मानी जाती है क्योंकि इसी के सहारे पूरा शरीर सीधा खड़ा रहता है और संतुलन बनाए रखता है. अगर यह कमजोर हो जाए तो कमर दर्द, बैठने में तकलीफ, चलने-फिरने में परेशानी और कई गंभीर बीमारियाँ घेर सकती हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान और शारीरिक मेहनत की कमी के कारण लोगों की हड्डियाँ कमजोर होती जा रही हैं. खासकर रीढ़ की हड्डी पर इसका असर जल्दी पड़ता है. डॉक्टर भी मानते हैं कि सही खानपान और पोषण रीढ़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे ही फायदेमंद खाद्य पदार्थों के बारे में, जिन्हें खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और शरीर हमेशा सक्रिय और चुस्त रहेगा.
57
दूध और डेयरी उत्पाद
बादाम और अखरोट