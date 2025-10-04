कहीं आपकी चाय में जहर तो नहीं? भूल से भी ये ना मिलायें वरना हो सकती है मौत
Tea-Jaggery Harmful: क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में ऐसी तमाम चीजें खाने-पीने के लिए मना की जाती हैं, जो हम और आप अपने डेटी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं. चाय भी उनमें से एक है. चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जिसे चाय में मिलाकर पीने से वो जहर का रूप ले लेती है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 4, 2025 8:32:41 PM IST

Tea Lover
Tea Lover

Bad Food Combinations: हम में से कई लोग सुबह की चाय के साथ थोड़ा गुड़ भी खा लेते हैं. या फिर चाय में गुड़ मिलाकर पी लेते हैं. हमें लगता है ये हेल्दी है और एनर्जी भी बढ़ा देगा. लेकिन, आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है. चाय और गुड़ का मिलना शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

आयुर्वेद के मुताबिक, चाय के तत्त्व और गुड़ के तत्त्व मेल नहीं खाते. जब ये दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं, तो ये पाचन तंत्र पर असर डालते हैं और धीरे-धीरे जहर पैदा करते हैं. हां, शुरू में आपको सिर्फ हल्की सी गैस, पेट में भारीपन या एसिडिटी लग सकती है. लेकिन, समय के साथ ये छोटे-छोटे नुकसान बड़े रोगों का रूप ले सकते हैं. कुछ रिसर्च के अनुसार, ऐसे गलत कॉम्बिनेशन लंबे समय में गंभीर रोगों जैसे कि कैंसर, लीवर या पेट की समस्या तक का कारण बन सकते हैं.

ये हैं गलत फूड कॉम्बिनेशन

सिर्फ चाय और गुड़ ही नहीं, आयुर्वेद में कई ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताये गए हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं. जैसे दूध और आम, मछली और दही या फल और दाल एक साथ खाना. सही संयोजन ही शरीर के लिए फायदेमंद है.

आपको भी हो सकती है ये खतरनाक बीमारी 

बताया जाता है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही ये कॉम्बिनेशन कैंसर का रूप लेते हैं. महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या शुरू हो सकती है. तो वहीं, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर. और, ये दोनों ही जानलेवा हैं. हालांकि, कुछ लोगों को ये पित्त की कमी की वजह से पच भी जाती है. लेकिन, अगर ये चाय लंबे वक्त तक ली जाए तो उन्हें बाद में इसका अंजाम  भुगतना पड़ता है. इसकी आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है.  

चाय में मिठास के लिए इस्तेमाल करें शहद

इसलिए, सुबह की चाय के साथ अगर थोड़ी मिठास चाहिए तो गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करें या फिर चाय अलग और गुड़ अलग खाएं. छोटे-छोटे बदलाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं. याद रखें, सही भोजन संयोजन ही सेहत की कुंजी है. तो अगली बार चाय पीते समय थोड़ी सावधानी बरतें। शरीर आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसे जहरीले कॉम्बिनेशन से बचाना ही समझदारी है.

