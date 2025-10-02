ज्यादा नमक खाने का स्वाद ही नहीं, बिगाड़ सकता है सेक्स लाइफ! ये 4 चीजें भी कर देंगी मर्दानगी बर्बाद

Things affect Sexual Power and Stamina: पॉल्यूशन,स्ट्रेस और भागदौड़ वाली लाइफ का असर सेक्सुअल हेल्थ पर भी पड़ रहा है. लोगों में फर्टिलिटी, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिबिडो की कमी जैसी समस्याओं ने घर बनाना शुरू कर दिया है. यह सभी समस्याएं किसी खास वजह से नहीं, बल्कि खराब लाइफस्टाइल से शुरू होती है. ऐसे में अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ को शानदार और जानदार रखना चाहते हैं तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें जिसमें से एक ज्यादा नमक खाना भी है.

नमक खराब कर सकता है सेक्सुअल लाइफ!

नमक में सोडियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है. सोडियम एक लिमिट और तय सीमा में लिया जाए तो शरीर के लिए फायदेमंद होता है. वहीं, बहुत ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है.

ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर सेक्सुअल पावर पर सबसे ज्यादा असर आता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट तक सही तरह से खून फ्लो नहीं कर पाता है. इतना ही नहीं, मर्दों में इरेक्शन की समस्या भी शुरू हो सकती है. साथ ही ज्यादा नमक का असर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर भी पड़ता है जो पुरुषों की मर्दानगी के लिए जरूरी माना गया है.

ये 4 आदतें भी कर सकती हैं मर्दानगी बर्बाद!

रेड मीट

ज्यादा नमक की तरह ही ज्यादा रेड मीट भी सेक्स लाइफ खराब कर सकता है. दरअसल, रेड मीट में सैचुरेटेड फैट होता है. यह फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर वैसेल्स में ब्लॉकेज कर देता है. जिसका असर दिल के साथ-साथ सेक्स लाइफ पर भी पड़ता है.

कैफीन

किसी भी चीज की अति आपके शरीर पर असर डालती है. जहां कैफीन थोड़ी मात्रा में फायदेमंद हो सकती है, तो इसका हद से ज्यादा सेवन करना आपकी सेक्स लाइफ के साथ-साथ मेंटल लाइफ पर भी असर करने लगता है.

नींद की कमी

भागदौड़ वाले लाइफस्टाइल वजह से कुछ लोग पर्याप्त मात्रा में सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में नींद की कमी हो जाती है. नींद की कमी और स्ट्रेससे शरीर में तनाव हार्मोन यानी कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका असर टेस्टोस्टेरोन लेवल पर पड़ता है.

शुगर

सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी वाली चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल भी बिगड़ जाता है. वहीं, लंबे समय तक ज्यादा शुगर लेने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है. जिसकी वजह से लिबिडो कम होने लगता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी होती है.