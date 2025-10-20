Diwali 2025: पटाखों की आवाज़ सिर्फ कानों को नहीं, आपके दिल को भी जख्मी कर सकती है!

Firecrackers Noise Safety: त्योहारों का मौसम आते ही आसमान रंग-बिरंगी रौशनी और कानों को चीर देने वाली आवाज़ों से भर जाता है. कई लोगों के लिए ये रोमांच का हिस्सा होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये तेज धमाके आपके दिल की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? जी हां, पटाखों की आवाज सिर्फ कानों को नहीं, बल्कि

दिल पर भी गहरा असर डालती है. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से हार्ट की कोई समस्या है.

तेज आवाज या धमाके से अचानक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है. यह शरीर की “फाइट या फ्लाइट” प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है. जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं और दिल पर दबाव बढ़ता है. कई रिसर्च यह बताती हैं कि अत्यधिक शोर से न सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बल्कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और एंजाइना के खतरे भी बढ़ जाते हैं.

ऐसे रखें दिल का ध्यान:

1. शोर से दूरी बनाएं: अगर आसपास पटाखों का शोर ज्यादा है, तो घर के दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें और नॉइज़ कैंसिलिंग ईयरप्लग्स का इस्तेमाल करें.

2. गहरी सांस लें: जब भी तेज आवाज से बेचैनी महसूस हो, तो धीरे-धीरे लंबी सांस लें. इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिल की धड़कन सामान्य होती है.

3. कैफीन से बचें: त्योहारों में ज्यादा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक न लें. ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं.

4. दवा और डाइट नियमित रखें: हार्ट पेशेंट्स को अपनी दवा और डायट रूटीन में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. त्योहार के बहाने लापरवाही से बचें.

5. तनाव कम करें: तेज आवाज और भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर कुछ देर रिलैक्स करें. हल्का म्यूजिक या मेडिटेशन भी मदद करता है.

त्योहार खुशियों का समय है, डर का नहीं. पटाखों के रोमांच के बजाय, अपने और अपने परिवार की सेहत को प्राथमिकता दें. आखिर असली रोशनी तो दिल के चैन में है, धमाके में नहीं.

