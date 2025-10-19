क्या आपने अपनी आंखों की सुरक्षा पर ध्यान दिया? इस दीवाली ये जानना जरूरी है!

दीवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, इस दिन हम घर और मोहल्लों में दीए जलाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं और पटाखों का आनंद लेते हैं लेकिन पटाखों का धुआं हमारी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील आंखों वाले लोगों के लिए यह गंभीर समस्या बन सकती है . तेज रोशनी और धुआं आंखों में जलन, खुजली और लालिमा पैदा कर सकते हैं इस दीवाली अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए कुछ सरल उपाय अपनाना बेहद जरूरी है.

पटाखों के धुएं से आंखों पर पड़ता है असर

पटाखों के विस्फोट से निकलने वाला धुआं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक केमिकल्स से भरपूर होता है, ये केमिकल आंखों में जलन, एलर्जी और लालिमा पैदा कर सकते हैं. कॉन्टेक्ट लेंस पहनने वाले और बुजुर्ग इन हानिकारक प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं. बच्चों की आंखें भी जल्दी प्रभावित हो सकती हैं, इस वजह से सिर्फ धुएं से बचना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनना और घर के अंदर सुरक्षित रहना भी जरूरी है.

सुरक्षित आंखों के लिए प्रोटेक्टिव चश्मा क्यों जरूरी है

जैसे हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने जरूरी होते हैं, वैसे ही आंखों के लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेज पहनना जरूरी है, यदि आप नार्मल चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो सनग्लासेज या एंटी-ग्लेयर चश्मा काम आएगा. बाजार में मिलने वाले सेफ्टी गॉगल्स आंखों को धुएं और उड़ने वाले छोटे कणों से बचाते हैं, बच्चों को पटाखे जलाते समय हेलमेट और प्रोटेक्टिव चश्मा पहनाने की आदत डालें.

घर के अंदर रहकर धुएं से बचें

अगर आपकी आंखें सेंसिटिवहैं या आपको कोई आंखों की समस्या है, तो दीवाली पर बाहर कम निकलें. खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि धुआं घर के अंदर न जाए. एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल हवा में मौजूद हानिकारक कणों को फिल्टर करने में मदद करता है, रात में पटाखों का धुआं सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उस समय बाहर जाने से बचना जरूरी है.

आई ड्रॉप्स: आंखों की नमी और आराम का तरीका

पटाखों के धुएं से आंखों में ड्राईनेस और जलन की समस्या आम है, इस स्थिति में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल फायदेमंद होता है यह आंखों में नमी बनाए रखते हैं और जलन को कम करते हैं लेकिन ध्यान रहे, किसी भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, बिना सलाह के मेडिकेटेड ड्रॉप्स इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है.

कॉन्टेक्ट लेंस छोड़ें, दीवाली पर चश्मा अपनाएं

जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, उन्हें दीवाली पर चश्मा पहनना बेहतर है, पटाखों के धुएं में मौजूद केमिकल्स लेंस से चिपक सकते हैं, जिससे आंखों में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. धुएं के कारण आंखें ड्राई भी हो जाती हैं, जिससे लेंस पहनना और असुविधाजनक हो जाता है, इस दिन चश्मा पहनना आरामदायक और सेफ ऑप्शन है.

आंखों को बार-बार न छुएं

अगर धुएं के संपर्क में आने के बाद आंखों में जलन या खुजली हो रही हो, तो आंखों को बार-बार रगड़ना नहीं चाहिए. इससे समस्या और बढ़ सकती है, आंखों को ठंडे, साफ पानी से हल्के हाथों से धोएं. आंखों के आसपास को साफ कपड़े या टिशू से पोंछें, अगर रेडनेस या जलन बनी रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, यह छोटा कदम गंभीर आंखों की चोट से बचा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है