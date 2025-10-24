Home > हेल्थ > अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय

अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय

आजकल बच्चे भी डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. मोटापा, खराब खानपान और बैठकी जीवनशैली इसकी मुख्य वजह हैं. जाने इससे कैसे बचाव और ठीक किया जा सकता है.

By: Team InKhabar | Published: October 24, 2025 9:38:55 PM IST

अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय

Diabetes in children: आज कल कि बीमारियों ने उम्र देखना ही बंद कर दिया है. यह किसी भी उम्रदराज के लोगों पर हावी हो जा रहीं है. क्या बुढ़े और क्या बच्चे. आज हम एक उनमें से एक की बात करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज, यह बीमारी पहले अधिकतर बुजुर्गों में देखी जाती थी लेकिन अब बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं. यह सुनकर बहुत लोग हैरान हो सकते हैं पर यही सच है.

क्या है डायबिटीज?

डायबिटीज का मतलब है खून में शुगर का स्तर बहुत अधिक होना होता है और जब यह बहुत बढ़ जाता है, तो शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यह मुख्य रूप से दो तरह की होती है- टाइप 1 और टाइप 2

क्या है टाइप 1?

You Might Be Interested In

टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इंसुलिन बनाने वाला अंग पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता, इससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है.यह बीमारी ज्यादातर बच्चों और जवानों को होती है,इसके लक्षणों में बहुत ज्यादा प्यास लगना,बार-बार पेशाब का आना, कमजोर महसूस करना और वजन कम होना शामिल है. इसे सही ढंग से ठीक किया जा सकता है लेकिन दवाइयों और इंसुलिन का इंजेक्शन जरूरी है.अच्छा खानपान और नियमित जांच से इसे कंट्रोल किया जा सकता है,लेकिन जल्दी इलाज न होने पर यह खतरनाक हो सकती है.

क्या है टाइप 2?

टाइप 2 डायबिटीज में शरीर का इंसुलिन सही से काम नहीं करता है या शरीर ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इससे खून में शुगर लेवल अधिक हो जाता है. यह अक्सर बड़ों को होता है, खासकर वजन अधिक होने पर भी होता है, लक्षण में ज्यादा थकान होना,बार-बार पेशाब आना, प्यास लगना और धुंधली दृष्टि भी हो सकती है. इस बीमारी को खानपान सही कर व्यायाम करके और दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है. यदि समय पर इलाज न किया गया तो यह हृदय रोग, किडनी फेलियर जैसे खतरनाक रोगों का कारण बन सकती है.  

कुछ मुख्य कारण हैं जिनसे बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं:  

मोटापा: आजकल बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं, मोटापा शरीर में इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस बढ़ा देता है.
खराब खानपान: जंक फूड खाना,मीठा और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना यही सब खून में शगर का स्तर बढ़ाता है.
बैठक जीवनशैली: बच्चे ज्यादा टीवी देख रहे हैं,मोबाइल और वीडियो का ज्यादा इस्तेमाल करना, खेलने-कूदने का समय कम हो गया है, इससे भी यह बीमारी बढ़ रही है.
परिवारिक इतिहास: यदि घर में किसी को डायबिटीज़ है तो बच्चों का खतरा भी बढ़ जाता है

क्या लक्षण हैं?  

⦁    बार-बार पेशाब आना.
⦁    बहुत प्यास लगना.
⦁    जल्दी थकान और कमजोरी.
⦁    देखने में धुंधलापन.
⦁    वजन कम होना.

कैसे करें बचाव?  

⦁    अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं और मीठा कम करें.
⦁    रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें.
⦁    टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल कम करें.
⦁    समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराएं
⦁    अपने वजन का ध्यान रखें.

बच्चों में यह बीमारी अब आम हो रही है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए. सही खान-पान नियमित व्यायाम और जांच से इस बीमारी से बचा जा सकता है. यदि जल्दी पता चल जाए और इलाज सही हो तो बहुत बड़ी मुश्किल से बचा जा सकता है, अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन जिए.

Tags: causes and precautiondiabetes in childrendiabetes newshealth newsSymptoms of diabetes
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025

साउथ इंडियन खाने का है मन, तो इस खास रेसिपी...

October 24, 2025
अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय
अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय
अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय
अब बच्चों में भी डायबिटीज, जानें लक्षण-बचाव और उपाय