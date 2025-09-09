क्या डायबिटीज छीन रही है मर्दों की मर्दानगी? जानें क्यों टूट रहा है पिता बनने का सपना

diabetes Causes : डायबिटीज को लोग अक्सर सिर्फ शुगर की बीमारी मानते हैं, लेकिन इसका असर हमारे शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है और यह यह बीमारी आपके सेक्स लाइफ और पिता बनने के सपने पर भी गहरा असर डाल सकती है। हाल ही में आई एक नई रिसर्च ने बताया है कि डायबिटीज की बिमारी से परेशान लगभग 65 फीसदी पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) यानी सेक्सुअल परफॉर्मेंस की समस्या का सामना करना पड़ता है।

डायबिटीज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन

डायबिटीज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही एक साइलेंट किलर बीमारी बन चुकी है ,यह ना केवल हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है , बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को भी पैदा कर सकता है। अगर समय रहते डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह सिर्फ सेहत के साथ-साथ हमारे रिश्तों पर भी असर डालती है यहां तक की इसके वजह से धीरे-धीरे स्पर्म क्वालिटी और फर्टिलिटी पर भी असर पड़ने लगता है, जिससे पिता बनने का सपना अधूरा रह सकता है।

क्या कहती है रिपोर्ट

हाल में ही आई भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2008 से 2020 के बीच हुए सर्वे में यह सामने आया कि देश की करीब 11% आबादी डायबिटीज की चपेट में है। यानी करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और आने वाले 20 सालों में यह आंकड़ा लगभग दोगुना होने की आशंका जताई जा रही है।और डायबिटीज का असर पुरुषों की मर्दानगी और सेक्शुअल हेल्थ पर भी सीधे पड़ रहा है। डायबिटीज पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) का खतरा कई गुना बढ़ा देती है जो धीरे-धीरे उन्हें नपुंसक भी बना सकती है।

डायबिटीज कैसे बढ़ाती है ईडी (Erectile Dysfunction) का खतरा?

डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित करती है। जब शरीर में शुगर का स्तर लगातार हाई रहता है, तो इससे नसों और खून की नलियों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ED) का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, बल्कि यह सेक्सुअल हेल्थ पर भी गहरा असर डालती है। अगर ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखा जाए, हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह ली जाए तो इस समस्या के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।