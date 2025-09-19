जादू का पिटारा है चॉकलेट! लव मेकिंग से पहले खा ली तो मिलेगी जबरदस्त फुर्ती, पार्टनर भी कहेगी वाह
Benefits of Chocolates: चॉकलेट सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती है. बल्कि, यह कई तरह से सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं लव मेकिंग से पहले चॉकलेट खाने से क्या होता है?

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 19, 2025 8:25:22 AM IST

Can chocolate improve sex life: चॉकलेट मीठी होती है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है. यह सोचकर ज्यादातर लोग इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं. लेकिन, सही चॉकलेट और सही मात्रा में इसे डाइट में शामिल करना आपके फायदे का ही सौदा है. कई वैज्ञानिक रिसर्च में साबित हुआ है कि चॉकलेट हेल्थ के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है. चॉकलेट में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिमाग में उत्तेजना और डोपामाइन बनाने का काम करते हैं. डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो दिमाग को रिलैक्स करता है और आनंद देता है. 

चॉकलेट ऐसे तो कई तरह की होती हैं. लेकिन, डॉर्क चॉकलेट को सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है. क्योंकि, इसमें फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज जैसे कई तत्व होते हैं. इसी के साथ शुगर की मात्रा भी कम होती है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. आइए, यहां जानते हैं यह लव मेकिंग में कैसे फायदेमंद हो सकती है. 

लव मेकिंग में फायदेमंद साबित होगी चॉकलेट! (Chocolate benefits for Sexual Life)

ब्लड फ्लो और इरेक्शन (Love making and Erection)

डॉर्क चॉकलेट को अपनी डाइट में शामिल करने से आप लव मेकिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं. दरअसल, इसमें कोको फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो नसों को फैलने में मदद करते हैं. जिसकी वजह से खून का प्रवाह बेहतर होता है. यह पुरुषों के लिए ज्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इससे पेनिस तक, अच्छी तरह ब्लड फ्लो होता रहे. इससे इरेक्शन मजबूत होने की संभावना होती है. 

टेस्टोरोन लेवल (Testorone Level) 

कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि डार्क चॉकलेट खाने से पुरुषों में टेस्टोरोन का लेवल बढ़ता है. यह एक तरह का हार्मोन होता है जो सेक्स ड्राइव, मसल्स को बढ़ाने और फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है. 

एंटीऑक्सीडेंट्स से है भरपूर (Rich Antioxidants)

शरीर में एक समय के बाद फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो सेल्स और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही फ्री रेडिकल्स पुरुषों में फर्टिलिटी घटाने की वजह भी माने जाते हैं. वहीं, ऐसा माना जाता है कि डॉर्क चॉकलेट के एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल सेल्स से होने वाले नुकसान को कम करती है. 

स्ट्रेस करती है कम (Reduces Stress)

चॉकलेट खाने से तनाव कम होता है, क्योंकि यह दिमाग में डोपेमाइन को पैदा करता है. वहीं तनाव और स्ट्रेस कम होने से बेडरूम परफॉर्मेंस बढ़ती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

