Home > हेल्थ > हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!

हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!

Calcium Supplements Benefits: कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डियों के साथ-साथ बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद कर सकता है. जानें ये कैसे आपके बॉडी पर असर डालता है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 16, 2025 7:30:40 AM IST

calcium supplements
calcium supplements

Bad Cholesterol Management: हड्डियों की मजबूती के लिए कई लोग रोज़ कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यही कैल्शियम आपके खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और दिल की सेहत में भी मदद कर सकता है? कुछ हाल की स्टडीज में यही संकेत मिल रहे हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट कोलेस्ट्रॉल कम करने का सेकेंडरी तरीका बन सकता है.

कैल्शियम कैसे काम करता है?

जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, तो यह आपके शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है. इसका मुख्य तरीका यह है कि कैल्शियम आंत में फैटी एसिड और बाइल एसिड के साथ बंधकर उन्हें अवशोषित होने से रोकता है. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ फैट और कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लडस्ट्रीम में नहीं जाता, बल्कि शरीर से बाहर निकल जाता है. इस तरह आपके शरीर में मौजूद LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे-धीरे कम हो सकता है.

स्टडीज क्या कहती हैं?

कई रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप 1,000 mg या उससे अधिक कैल्शियम रोजाना, और 12 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक लें, तो LDL में थोड़ा कम होना देखा गया. यह असर खासकर उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं थी. HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल पर कैल्शियम का असर मिलाजुला है, लेकिन कुछ स्टडीज में HDL/LDL अनुपात में सुधार और ट्राइग्लिसराइड लेवल में करीब 30% तक की कमी भी देखी गई. कुल मिलाकर कुल कोलेस्ट्रॉल पर असर थोड़ा कम या कभी-कभी नगण्य पाया गया.

ध्यान देने वाली बातें

महिला विशेषकर पोस्टमेनोपॉज़ के समय में कैल्शियम का असर अलग हो सकता है. कुछ स्टडीज में यह देखा गया कि इस ग्रुप में कैल्शियम सप्लीमेंट से कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, खासकर अगर पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो. यानी, कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डियों के साथ-साथ LDL कम करने में भी मददगार हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए एक जैसा असर नहीं करता. इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर है.

Tags: calcium supplementscholesterolhealth tipsheart healthLDL Control
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!
हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!
हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!
हड्डियों के लिए नहीं, ये सप्लीमेंट आपके दिल के लिए भी जरूरी हो सकता है!