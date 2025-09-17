Blue Tea से घटेगा वजन, ग्लोइंग स्किन का भी राज, तेजी से बढ़ रही डिमांड

Benefits Of herbal Tea: चाय के शौकीन इस पूरी दुनिया में बसे हैं. लेकिन, लोग अब चाय भी च्वाइस के साथ पीते हैं. इन दिनों एक नई ड्रिंक तेजी से पॉपुलर हो रही है. जिसका नाम ब्लू टी (Blue Tea) है यानी नीली चाय. ये साधारण चाय से बहुत ही ज्यादा अलग है. स्वाद के मामले में अगर आप कहें तो ओक-ओके है. लेकिन, हेल्थ की बात करें तो ये परफेक्ट 10 में से 10 है. भले ही इसका रंग नीला होता है लेकिन, स्वास्थ्य लाभों के कारण ये खूब चर्चा में है. यह चाय बटरफ्लाई पी फ्लावर यानी अपराजिता के फूल से बनाई जाती है और हर्बल टी कैटेगरी में आती है.

विशेषज्ञों की मानें तो, ब्लू टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. खासतौर पर उन लोगों के लिए यह फायदेमंद मानी जाती है जो थकान, तनाव या नींद न आने जैसी समस्या से परेशान रहते हैं. ब्लू टी का सेवन मानसिक शांति और रिलैक्सेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

फिटनेस और ब्यूटी एक्सपर्ट्स की पहली पसंद

वहीं, ब्यूटी और स्किनकेयर हेल्थ के हिसाब से भी ये चाय खास मानी जाती है. इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स बालों और त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं. यही वजह है कि आज के दौर में कई फिटनेस और ब्यूटी एक्सपर्ट्स इसे अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बना चुके हैं. हालांकि, कई डॉक्टर्स का मानना है कि ब्लू टी का सेवन लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए. इसका ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक भी हो सकता है.

डायबिटीज पेशन्ट्स के लिए मददगार

खास बात ये है कि इसे नियमित रूप से सेवन करके आप अपना वजन भी घटा सकते हैं. यह आपके शरीर में मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है, जिससे कैलोरी बर्न काफी जल्दी बर्न होती है. इसके अलावा यह डायबिटीज पेशन्ट्स के लिए भी चमत्कारी हो सकती है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है.