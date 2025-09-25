वजन घटाने और पाचन के लिए केला है Superfood, मगर आप इसे सही समय पर खा रहे हैं?
Best Time To Eat Banana: वैसे तो हर कोई इस बात से वाकिफ होगा कि केला हमारे पाचन के लिए बहुत कारगर होता है. लेकिन, केले का सेवन करने का सही समय और तरीका क्या है इस बात का पता कम लोगों को है. आईए जानते हैं कौन सा समय सबसे बेस्ट है केला खाने का.

By: Shraddha Pandey | Published: September 25, 2025 9:31:22 PM IST

banana best For health
banana best For health

Morning Banana Benefits: केला एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ पाचन और वजन घटाने (Weight Loss) में भी मदद करता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि केले का सेवन करने का सही समय और तरीका आपके स्वास्थ्य पर अहम प्रभाव डाल सकता है? अगर नहीं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केला कब और किस समय पर खाना चाहिए.

हालांकि, केला एक सुपरफूड है, जो सही समय और तरीके से सेवन करने पर वजन घटाने और पाचन में हेल्प कर सकता है. अपने डाइट में केले को शामिल करने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जिसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं.

केले का सेवन करने का सही समय

1. सुबह का नाश्ता: सुबह के समय केला खाने से दिनभर की ऊर्जा मिलती है. यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है.

2. वर्कआउट से पहले या बाद में: एक्सरसाइज से पहले केला खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, जबकि बाद में यह मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है.

3. लंच: दो मुख्य भोजन के बीच में केला खाने से भूख कंट्रोल में रहती है और फालतू के स्नैकिंग से बचाव होता है.

Cholesterol ही नहीं, इन बीमारियों को भी जड़ से मिटा देगा ये चमत्कारी जूस

केले का सेवन करने का सही तरीका

• सादा केला: बिना किसी अन्य सामग्री के केला खाने से उसकी प्राकृतिक मिठास और पोषक तत्व पूरे मिलते हैं.

• दही के साथ: दही में केला मिलाकर खाने से पाचन में सुधार होता है और यह एक संतुलित नाश्ता बनता है.

• स्मूदी के रूप में: केला, दूध और कुछ मेवे मिलाकर स्मूदी बनाएं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

• ज्यादा पके केले से बचें: अत्यधिक पके केले में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने में सहायक हो सकती है.

• खाली पेट में न खाएं: खाली पेट में केला खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी या गैस की समस्या हो सकती है.

