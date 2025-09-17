यौन संबंध बनाते समय इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो कान पकड़ रोते रह जाएंगे आप!

Things to Keep in mind before Sex: सेक्स के दौरान अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो वह सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी खराब हो सकता है. अक्सर लोग लव मेकिंग और सेक्स के समय फीलिंग्स पर ज्यादा झ्यान देते हैं और सेफ्टी को भूल जाते हैं जिसकी वजह से बाद में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. कई बार सेफ सेक्स (Safe Sex) नहीं होने की वजह से यौन संचारित रोग (STDs) और अनचाही प्रेग्नेंसी की समस्या हो जाती है, जो मानसिक तनाव की वजह भी बन सकती है. ऐसे में सेफ सेक्स के लिए 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है.

सेफ सेक्स के लिए इन 6 बातों का रखें ध्यान

पीरियड्स में अनप्रोटेक्टेड सेक्स

कई रिसर्च में ऐसा साबित हो चुका है कि अगर पीरियड्स के दौरान पार्टनर के साथ इंटीमेट हुआ जाए तो 4-5 दिन में ही प्रेग्नेंसी कंसीव हो सकती है. ऐसे में अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं और अनचाही प्रेग्नेंसी (Unwanted Pregnancy) नहीं चाहते हैं तो पीरियड्स में भूलकर भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए.

एक्सपायर्ड कंडोम

कई बार कंडोम की डेट एक्सपायर हो जाती है और लोग जल्दबाजी में चेक नहीं करते हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि वह कई बीमारियों और अनचाही प्रेग्नेंसी की वजह बन जाता है. इसके अलावा कंडोम (Expired Condom) इस्तेमाल से पहले चेक कर लें अगर वह सूखा, चिपचिपा या सख्त लगता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें.

फर्स्ट टाइम सेक्स

कई लोग ऐसा मानते हैं जब पहली बार सेक्स किया जाता है तो प्रेग्नेंसी के चांस कम होते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है वजाइना के पास स्पर्म होने पर भी प्रेग्नेंसी के चांस होते हैं. ऐसे में प्रोटेक्टेड सेक्स (Unprotected Sex) करने की ही सलाह दी जाती है.

प्राइवेट पार्ट क्लीनिंग

लव मेकिंग और सेक्स के बाद सिर्फ फीमेल को ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी अच्छी तरह से प्राइवेट पार्ट क्लीन करना चाहिए. इससे बीमारियों और संक्रमण का खतरा कम होता है.

सेक्स टॉयज

कुछ लोग लव मेकिंग को दिलचस्प बनाने के लिए सेक्स टॉयज (Sex Toys) का भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सेक्स टॉयज की क्लीनिंग ही नहीं, डीप क्लीनिंग जरूरी है. क्योंकि, इनसे STD और STI फैलने का खतरा रहता है. ऐसे में टॉयज का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोएं और स्टर्लाइज करना चाहिए.

लव बाइट

लव मेकिंग के दौरान कई बार लोग लव बाइट कर देते हैं. लेकिन, यह लव बाइट सिर्फ स्कीन पर दिखने वाला निशान नहीं है. बल्कि यह स्किन के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है और लंबे समय के लिए परेशानी की वजह भी बन सकता है.