सेल्फ प्लेजर के चक्कर में न बिगाड़ लें अपनी हेल्थ, मास्टरबेशन की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी!

Mistakes of Masturbation: मास्टरबेशन या हस्थमैथुन की जब-जब बात आती है, तो एक बहस-सी छिड़ जाती है. साइंस जहां मास्टरबेशन को सेहत के लिए फायदेमंद मानता है. खासकर तनाव कम करने, मूड सही करने और इंटरकोर्स में दर्द से राहत के लिए मास्टरबेशन किया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ इसे दुनियाभर के कई समाजों में गंदी क्रिया माना जाता है. यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स भी इसपर बात करने से बचते हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि युवा जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी सेहत से लेकर प्राइवेट पार्ट पर असर डालती है.

मास्टरबेशन की ये 5 गलतियां पड़ सकती हैं भारी!

डॉ. नेहा मेहता ने अपने एक ब्लॉग में पुरुषों के लिए मास्टरबेशन की गलतियों और सावधानियों के बारे में बताया है. डॉ. के मुताबिक, मास्टरबेशन के समय कुछ बातों का ध्यान रखा जरूरी होता है. नहीं, तो सेल्फ प्लेजर को बड़ी गलती बदलने में समय नहीं लगता है.

बार-बार और लिमिट से बाहर

डॉ. के मुताबिक, मास्टरबेशन को सेल्फ प्लेजर का एक तरीका माना जा सकता है. लेकिन, बार-बार और लिमिट से बाहर मास्टरबेट करने से बचना चाहिए. क्योंकि, बार-बार और लिमिट से बाहर यह करने से नसें डैमेज हो सकती हैं, जो इजेक्यूलेशन में मदद करती हैं. इतना ही नहीं, सेक्स स्टेमिना से लेकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एंग्जायटी की समस्या भी हो सकती है.

मानसिक, शारीरिक और इमोशनली न डाले असर

हद से ज्यादा मास्टरबेशन आपकी मानसिक, शारीरिक और इमोशनल हेल्थ पर असर डाल सकती है. अगर बहुत ज्यादा रफ या हार्ड तरह से मास्टरबेशन किया जाता है तो यह प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं, कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन सेल्फ प्लेजर के लिए मास्टरबेट भी करते हैं. जिसकी वजह से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से गिल्ट में चले जाते हैं.

हार्ड या रफ तरीका

जल्दी से जल्दी सेल्फ प्लेज के लिए कुछ लोग हार्ड या रफ तरीका अपनाते हैं. जिसकी वजह से पेनिस की स्किन को चोट, सूजन या रैशेज हो सकते हैं. अगर लंबे समय तक हार्ड और रफ तरीका अपनाया जाता है तो प्राइवेट पार्ट से सेंसटिविटी कम होने लगती है और रियल सेक्स लाइफ पर नेगेटिव इम्पेक्ट आता है.

ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल

मास्टरबेशन में ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करने से स्मूथनेस आती है, जो सेल्फ प्लेजर में तो मदद करती ही है. साथ ही हार्ड पेनिस को सॉफ्ट भी करती है. जिससे हाथों और पेनिस, दोनों में सेंसटिविटी बनी रहती है और मास्टरबेशन स्मूथ होता है.

बहुत ज्यादा पोर्न देखना

ज्यादातर लोग पोर्न देखकर मास्टरबेट करते हैं. लेकिन, बहुत ज्यादा पोर्न देखना और बार-बार मास्टरबेट करने से दिमाग में अवास्तविक उम्मीदें यानी Unreal Expectations बनने लगती हैं. जिसकी वजह से असर रिश्तों और पार्टनर के साथ सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है.

