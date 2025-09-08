Home > हेल्थ > पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा

पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा

Kidney Damage Symptoms: हमारे पैर भी हमारी सेहत के बारे में बता सकते हैं अक्सर हम में पैरों में दिखनें वाले छोटे- मोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी यह किडनी के खराब होने का संकेत भी देते हैं

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 8, 2025 12:10:19 IST

Kidney Damage Symptoms
Kidney Damage Symptoms

Kidney Damage Symptoms: किडनी खराब होने से पहले हमारे पैर कुछ खास संकेत देते हैं अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है किडनी हमारे शरीर का बेहद महत्वपुर्ण हिस्सा है, जो खून को फिल्टर करने, गंदगी और शरीर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब यह सही तरीके से काम नहीं करती, तो शरीर में धीरे-धीरे कई समस्याएं होने लगती हैं। समान्यत: लोग किडनी से जुड़े शुरुआती लक्षणों (Kidney Damage Symptoms) को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकता हैं। यही कारण है कि किडनी की बीमारी को ‘साइलेंट किलर’ भी कहा जाता है। किडनी के शुरुआती लक्षण बहुत साधारण व छोटे लगते हैं और आप इसे आसानी से पहचान भी नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे किडनी से जुड़े लक्षण (Kidney Disease Foot Symptoms) जो पैरों में दिखाई देते हैं।

पैरों और टखनों के आसपास सूजन

अगर आपके पैरों, टखनों या तलवों में बिना किसी चोट के अचानक सूजन आ जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह किडनी की समस्या से जुड़ा लक्षण हो सकता है। जब किडनी सही से काम नहीं करती, तो यह अतिरिक्त तरल शरीर में जमा होने लगता है, खासकर पैरों और टखनों में। इस तरह की सूजन को एडिमा (Edema) कहा जाता है। शुरुआती समय में यह हल्की दिख सकती है, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह धीरे-धीरे बढ़कर गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए पैरों और टखनों में असामान्य सूजन दिखनें पर डॉक्टर से सलाह लें।

पैरों लगातार में खुजली होना

किडनी खराब होने पर पैरों और टांगों में बिना किसी चकत्ते या सूखापन के भी तेज खुजली हो सकती है। इसका कारण शरीर में फास्फोरस और अन्य विषाक्तों का असर हो सकता है, जो किडनी के सही से काम न करने पर शरीर में जमा हो जाते हैं।

सोते समय पैरों का ऐंठ जाना

यदि आपको भी अक्सर रात में सोते समय पैरों की पिंडलियों में दर्दनाक ऐंठन होती है, तो यह भी किडनी रोग का एक संभावित लक्षण हो सकता है। यह शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन के कारण होता है, जिन्हें किडनी सामान्य रूप से कंट्रोल करती है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Kidney Damage Symptomskidney disease foot symptomsswollen feet kidney disease
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा
पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा
पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा
पैरों के ये 5 बदलाव बतातें हैं कि आपकी किडनी खतरे में है,अनदेखा करना हो सकता है जानलेवा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?