बिस्तर पर दिख रहे हैं ये 4 लक्षण, मर्द बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज…बर्बाद हो जाएगी सेक्स लाइफ!

Signs of Unhealty Sex Life: सेक्स लाइफ को बर्बाद होने से बचाना है तो बिस्तर पर दिखने वाले लक्षणों को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी न करें. ज्यादातर मर्द ऐसे तो छोटी समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ की लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है. हमारा शरीर समय-समय पर कुछ साइन्स यानी संकेत देता है जिन्हें पहचान लिया जाए और उनका ईलाज किया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है. यौन संबंध बनाते समय भी कुछ संकेत और लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें समय से पहचान लिया जाए तो सेक्स लाइफ बर्बाद होने से बच सकती है.

सेक्स लाइफ के इन 4 लक्षणों को न करें नजरअंदाज

यौन इच्छा की कमी

अगर आपकी यौन इच्छा में कमी आ रही है, तो यह अनहेल्दी सेक्स लाइफ का लक्षण है. कभी किसी खास तनाव या परेशानी में ऐसा होना आम है लेकिन, लंबे समय तक ऐसा होना समस्या की वजह बन सकता है.

यौन इच्छा में कमी की वजह एक ही जगह से बोर होना, पार्टनर से खुश नहीं होना या कोई परेशानी और स्ट्रेस हो सकता है.

शीघ्रपतन यानी प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन

इंटरकोर्स या पेनिट्रेशन करते समय अगर मिनटों में ही खेल खत्म हो जाता है तो यह परेशानी की वजह बन सकता है. अगर यह समस्या लंबे समय से है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. वहीं, अगर हाल-फिलहाल में शीघ्रपतन की समस्या शुरू हुई है तो हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करें. वहीं, स्ट्रेस को बिस्तर पर न लेकर जाएं.

पेनिस का ढीलापन

यह आपकी सेक्स लाइफ को बर्बाद कर सकता है. ऐसे में अगर रोमांस के समय पेनिस पूरी तरह से टाइट नहीं है तो उसे वजाइना में एंटर कराना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से पार्टनर का मूड ऑफ और इरिटेट होना आम है. प्राइवेट पार्ट की इस समस्या के पीछे बहुत ज्यादा मास्टरबेशन, शारीरिक कमजोरी और फोरप्ले पर ध्यान नहीं देना हो सकती है.

इंटीमेसी के बाद मास्टरबेशन

कुछ मर्दों को मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन की इतनी आदत पड़ जाती है कि वह इंटरकोर्स के बाद भी करते हैं. हालांकि, यौन संबंध बनाने के बाद मास्टरबेशन करने का मतलब है कि आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और आप पार्टनर से संतुष्ट नहीं है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.