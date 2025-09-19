सुबह उठते ही आप भी तो नहीं करते ये 4 गलतियां, समय से पहले ही छिन जाएगी मर्दानगी!

Morning Habits Impact Sexual Life: दिन की शुरुआत जिस तरह से होती है उसका असर सीधा शरीर और सेहत पर पड़ता है. ऐसे में सुबह के समय कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो यह आपके जीवन को खराब कर सकती हैं. पुरुषों के लिए सुबह की शुरुआत सही करना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि, कुछ खराब आदतें उनकी मर्दानगी यानी सेक्सुअल हेल्थ (Sexual Health) पर भी नकारात्मक असर डाल सकती हैं. आइए, यहां जानते हैं कि सुबह-सुबह किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और अपनी सेक्सुअल के साथ-साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए.

सुबह की 4 गलतियां छिन सकती हैं आपकी मर्दानगी!

चाय या सिगरेट पीना

कुछ लोगों को बिना चाय और सिगरेट पिए टॉयलेट भी नहीं आता है. ऐसे में अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या सिगरेट पीते हैं तो आप अपनी यौन शक्ति को कमजोर करने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे हैं. दरअसल, चाय में कैफीन और सिगरेट में निकोटीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पर असर डालता है. वहीं, लंबे समय तक चाय और निकोटिन की आदत हार्मोनल इंबैलेंस के साथ-साथ यौन दुर्बलता (Sexual Weakness) की वजह भी बन सकती है. कोशिश करें, सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी पीकर दिन की शुरुआत करें.

बिस्तर में पड़े रहना

सुबह नींद खुल जाने के बाद भी कई लोग घंटों बिस्तर में पड़े रहते हैं और फोन में सोशल मीडिया चलाते रहते हैं. यह आदत सिर्फ आलस नहीं बढ़ाती है, बल्कि हार्मोनल हेल्थ के लिए भी खराब होती है. माना जाता है कि इससे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है जिसका असर सेक्स ड्राइव (Reason of Reducing Sex Drive) और स्पर्म काउंट पर भी पड़ता है.

नाश्ता नहीं करना

लेट उठना और फिर जल्दबाजी में नाश्ता नहीं करने की आदत भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ खराब कर सकती है. क्योंकि, शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है और हार्मोन्स ठीक से बन नहीं पाते हैं. वहीं, लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर में तनाव (Stress) के हार्मोन (कॉर्टिसोल) बनने लगते हैं, जो बेडरूम परफॉर्मेंस (Bedroom Performance) खराब होने की वजह भी बन सकते हैं.

एक्सरसाइज न करना

सुबह उठकर आलस करना और एक्सरसाइज न करना सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, बल्कि मेंटली और सेक्सुअली भी कमजोर बना सकता है. यही वजह है कि सुबह उठकर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं. दरअसल, एक्सरसाइज और वर्कआउट करने से टेस्टोस्टेरोन और ब्लड फ्लो बढ़ता है जो सेक्सुअल हेल्थ (How to improve sexual health) के लिए जरूरी माना जाता है.

