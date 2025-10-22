ASI आत्महत्या केस, सुसाइड नोट और वीडियो की होगी गहन जांच

ASI Sandeep Lathar Suicide Case: हरियाणा के रोहतक में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.

सुसाइड नोट में IG पूरन कुमार का जिक्र:

ASI संदीप लाठर द्वारा आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो और मौके से बरामद सुसाइड नोट की SIT की टीम गहनता से जांच करने में जुटी हुई है. सुसाइड नोट में IG पूरन कुमार से जुड़े एक मामले का जिक्र भी मिलता है, जिसकी वजह से SIT अब पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर इस पूरे मामले को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगी. तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने बरामद सुसाइड नोट को भी जांच के लिए मधुबन लैब भेजा है, ताकि यह जल्द ही स्पष्ट हो सके कि लिखावट संदीप लाठर की ही है या फिर किसी और ने लिखा है.

मानसिक तनाव का लगाया जा रहा आरोप:

संदीप लाठर की पत्नी संतोष ने घटनाक्रम को लेकर पुलिस को दी शिकायत में यह आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति IG वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी करने वाली टीम में भी शामिल थे. साथ ही उन्होंने बताया कि सुशील की गिरफ्तारी के बाद IG पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद IG के परिवार ने चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया था. तो वहीं, दूसरी तरफ पत्नी का आरोप है कि IG और अन्य के खिलाफ विजिलेंस की जांच चलने और IG के परिवार के धरने की वजह से उनके पति संदीप लाठर ने मानसिक तनाव में आकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाया है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार:

डीएसपी सिटी, रोहतक, गुलाब सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी समेत चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो मामले में हर एंगल से गंभीरता से जांच करेगी ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके. फिलहालस पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिससे मौत की पीछे की वजह साफ हो जाएगी.