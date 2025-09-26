गुरुग्राम में सिटी बसों के किराये में कितना हुआ बदलाव ? देखिए पूरी लिस्ट
गुरुग्राम में सिटी बसों के किराये में कितना हुआ बदलाव ? देखिए पूरी लिस्ट

गुरुग्राम में सिटी बसों (City Buses) के किराय (Rent) में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है. 24 सिंतबर से नई किराया दरें (New Rental Rates) प्रभावित हो गई हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 26, 2025 2:44:03 PM IST

Gurugram New City Buses Rent: हरियाणा के गुरुग्राम के मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड (GMCBL) ने 24 सितंबर से शहर की सिटी बसों के किराये में भारी बदलाव किया है. इन नई किराया दरों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक निष्पक्ष और किफायती बनाना है. ताकी अधिक से अधिक नागरिक शहरी बस सेवाओं का फायदा जमकर उठा सकें. 

किस प्रकार की है नई किराया दरें:

दूरी            नई किराया दर 
1. 6 किलोमीटर = 10 रुपये 
2. 6-13 किलोमीटर= 20 रुपये 
3. 13 किलोमीटर से अधिक= 30 रुपये 

GMCBL की सेवाएं के साथ भविष्य की योजनाएं: 

GMCBL वर्तमान में शहर के 23 मार्गों पर लगभग 150 पर्यावरण-अनुकूल बसें संचालित करने में जुटी हुई है. ये बसें गुरुग्राम के प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करेंगी.  सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के लिए, GMCBL अपने बेड़े में लगातार सुधार कर रहा है. उम्मीद है कि इस साल नई इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में शामिल की जाएंगी. 

बस में डिजिटल सुविधाएं हैं शामिल

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, GMCBL ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है. इस ऐप के माध्यम से बस रूट और किराये की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है. बस की लाइव ट्रैकिंग के साथ-साथ यात्रा के लिए टिकट भी बुक किए जा सकते हैं. यह सभी बदलाव गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव करने की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम हैं. 

