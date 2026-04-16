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Congress MLAs Suspended: क्रॉस वोटिंग पड़ी भारी! कांग्रेस ने 5 विधायकों पर चलाया सस्पेंशन का डंडा

Haryana Congress News: इन विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस-वोटिंग की.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 16, 2026 5:04:09 PM IST

कांग्रेस का 5 विधायकों पर बड़ा एक्शन
कांग्रेस का 5 विधायकों पर बड़ा एक्शन


Congress 5 MLAs Suspended: कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा एक्शन लेते हुए पांच विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई संगठनात्मक अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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किन विधायकों पर गिरी गाज

निलंबित किए गए विधायकों में शैली चौधरी, रेणु बाला, सरदार जनरैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजरायल शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. पार्टी ने इन्हें तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है, जिससे यह संदेश गया है कि पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है.

क्रॉस-वोटिंग बना मुख्य कारण

इन विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस-वोटिंग की. इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए अनुशासन समिति ने सख्त सिफारिश की. पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए तुरंत कार्रवाई को मंजूरी दी.

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शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Rao Narendra Singh ने बताया कि यह फैसला अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद लिया गया है. इसे Mallikarjun Kharge की स्वीकृति भी मिली. उन्होंने कहा कि पार्टी के सामूहिक निर्णयों के खिलाफ जाना संगठन की मूल भावना के खिलाफ है.

राज्यसभा चुनाव और सियासी संदेश

हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में एक सीट कांग्रेस और एक सीट बीजेपी के खाते में गई. इस दौरान क्रॉस-वोटिंग और गोपनीयता उल्लंघन की शिकायतें भी सामने आईं. इस पूरे घटनाक्रम के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि भविष्य में भी पार्टी के खिलाफ किसी भी गतिविधि पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि संगठन की एकता और अनुशासन बरकरार रहे.

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