डाबरी पार्क में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, देखर उड़े सबके होश

Faridabad Crime News: हरियाणा के फरीदाबाद के डाबरी पार्क में पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है. दरअसल, डाबरी पार्क में 35 साल के अज्ञात युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस ने मामले में संज्ञानत लेते हुए चार टीमों का गठन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आखिर क्या है पूरा मामला:

फरीदाबाद के सेक्टर-24 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डाबरी पार्क वैसे तो गंदगी और नशेड़ियों के जमावड़े के लिए खास जाना जाता है. लेकिन, बृहस्पतिवार की सुबह ड्यूटी पर जा रहे लोगों ने जब एक अज्ञात युवक के शव को पड़ा हुआ देखा तो लोगों ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी. मुजेसर थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

शराब के बाद विवाद की आशंका:

पुलिस ने घटनास्थल के पास से शराब की कुछ खाली बोतलें और गिलास को भी बरामद किया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मृतक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद किसी विवाद में लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. मृतक के गले पर धारदार हथियार के भी निशान मिले हैं और सिर पर भी किसी पत्थर या भारी वस्तु से गंभीर वार के भी निशान पाए गए हैं.

तो वहीं, दूसरी तरफ एक कूड़ा उठाने वाली महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसने बुधवार को दिन में करीब डेढ़ बजे मृतक को पार्क में शराब पीते देखा था. महिला के मुताबिक, वह युवक आस-पास ही रहता था और किसी कंपनी में मजदूरी का काम किया करता था.

आखिर पहचान कैसे बनी चुनौती:

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है, और उसके पास से किसी भी तरह का पहचान दस्तावेज नहीं मिला है. मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस आस-पास की कंपनियों और कॉलोनियों में पूछताछ करने में जुटी हुई है.