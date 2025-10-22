Home > क्राइम > Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह

Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह

हरियाणा के लाडवा (Ladwa) से एक दिल दहला देने वाली वारदात (Heart Breaking Incident) सामने आई है. जहां, एक नाबालिग बेटे (Minor Son) ने अपनी 46 साल की मां की निर्मम हत्या (Brutal Murder) कर दी. हत्या की पीछे की असली वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: October 22, 2025 1:27:19 PM IST

Minor Son Brutally Murdered His Own Mother
Minor Son Brutally Murdered His Own Mother

Ladwa Crime News: हरियाणा के लाडवा से बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक नाबालिग बेटे ने अपनी 46 साल की मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी. आखिर क्या है पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात: 

यह पूरी वारदात हरियाणा के लाडवा की है. जहां,  एक नाबालिग बेटे ने अपनी 46 साल की मां मुकेश की कुल्हाड़ी से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. यह दिल दहला देने वाली वारदात मंगलवार देर रात को हुई. इस हत्याकांड के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. फिलहाल, वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है.

घटना पर पुलिस ने क्या दी जानकारी:

You Might Be Interested In

पुलिस ने इस हत्याकांड पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जिसका कुछ ही दिन पहले अपने पति से तलाक हुआ था और वह लाडवा में अकेली रहने लगी थी.  वारदात  के पीछे के स्पष्ट कारणों का पुलिस फिलहाल खुलासा नहीं कर पाई है. लेकिन, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी नाबालिग बेटा अपने पिता के साथ रहता था, और मृतक  महिला का एक दूसरा बेटा विदेश में रहता है.

एसएचओ लाडवा का घटना पर बयान:

एसएचओ लाडवा सुनील वत्स ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस की टीम आरोपी नाबालिग बेटे की तलाश में जुटी हुई है. साथ गही उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस यह जानने की भी कोशिश कर रही है कि पारिवारिक विवाद या फिर किसी अन्य कारण की वजह से बेटे ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

Tags: Brutally MurderedLadwa Crime NewsMinor SonMotherPolice Investigation
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें कौन – कौन हैं शादी के बाद अलग होने...

October 24, 2025

छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद...

October 24, 2025

क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं...

October 24, 2025

सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!

October 24, 2025

आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल...

October 24, 2025

गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू...

October 24, 2025
Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह
Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह
Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह
Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह