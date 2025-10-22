Ladwa Crime News: कुल्हाड़ी से काट डाला मां का अंग-अंग, खून देख ज़रा भी नहीं घबराया कलयुगी बेटा, जानें क्या है हत्या की असली वजह

Ladwa Crime News: हरियाणा के लाडवा से बेहद ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक नाबालिग बेटे ने अपनी 46 साल की मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी. आखिर क्या है पीछे की वजह जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

कब और कैसे हुई पूरी वारदात:

यह पूरी वारदात हरियाणा के लाडवा की है. जहां, एक नाबालिग बेटे ने अपनी 46 साल की मां मुकेश की कुल्हाड़ी से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. यह दिल दहला देने वाली वारदात मंगलवार देर रात को हुई. इस हत्याकांड के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. फिलहाल, वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है.

घटना पर पुलिस ने क्या दी जानकारी:

पुलिस ने इस हत्याकांड पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जिसका कुछ ही दिन पहले अपने पति से तलाक हुआ था और वह लाडवा में अकेली रहने लगी थी. वारदात के पीछे के स्पष्ट कारणों का पुलिस फिलहाल खुलासा नहीं कर पाई है. लेकिन, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी नाबालिग बेटा अपने पिता के साथ रहता था, और मृतक महिला का एक दूसरा बेटा विदेश में रहता है.

एसएचओ लाडवा का घटना पर बयान:

एसएचओ लाडवा सुनील वत्स ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस की टीम आरोपी नाबालिग बेटे की तलाश में जुटी हुई है. साथ गही उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस यह जानने की भी कोशिश कर रही है कि पारिवारिक विवाद या फिर किसी अन्य कारण की वजह से बेटे ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.