एक गलती और सब बर्बाद! कहीं आप भी तो ‘Lakh’ या ‘Lac’ में हो रहे कन्फ्यूज, क्या लिखने पर कैंसिल हो सकता है Cheque?

Cheque Rules: देश में लोग पैसों के लेनदेन के लिए आज भी चेक का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, चेक का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है. क्योंकि एक भी गलती के कारण चेक कैंसिल हो सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: October 16, 2025 9:42:23 AM IST

Lakh or Lac: आज के समय में बैंक हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कैश निकालना, जमा करना और पेमेंट करना. हर जरुरी काम के लिए बैंक जाना होता है. आज भी लोग बड़ी पेमेंट के लिए चेक (Cheque Rules) का इस्तेमाल करते हैं. यह लेनदेन के लिए सबसे पुराना और नॉर्मल तरीका है. चेक भरते समय माउंट शब्‍दों और अंकों दोनों में ल‍िखना होता है.

Lakh or Lac क्या है सही?

लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ लग राशि लिखते समय लाख’ (Lakh) लिखते हैं, वहीं कुछ लोग लैक‘ (Lac) ल‍िखते हैं? अब सवाल यह है कि इनमें से सही क्या है.  क्या ‘लैक‘ लिखने से चेक रद्द हो कैंसिल हो सकता है? लाख’ ह‍िंदी और भारतीय संस्कृति में एकदम सही शब्द है. वहीं लैक का मतलब अंग्रेजी डिक्शनरी में अलग होता है. अंग्रेजी में लैक का अर्थ राल जैसा पदार्थ से है. जिसका इस्तेमाल यूज वार्निश, पॉलिश या सीलिंग वैक्स में किया जाता है. लेकिन भारत में इसे 1,00,000 रुपये के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं. 

क्या कहती है RBI?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Of India) की तरफ से जारी नियमों में लाख‘ या ‘लैक‘ के यूज पर क‍िसी तरह का सख्‍त कदम नहीं उठाया गया है. लेकिन बैंकों के लिए आरबीआई (RBI) के मास्टर सर्कुलर में ‘लाख’ को ही सही शब्द बताया है. आरबीआई (RBI) की मुद्रा नोटों पर भी लाख का इस्तेमाल किया जाता है. यानी चेत पर लाख लिखना ही सही होता है. 

क्या लिखना होगा बेहतर

लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप चेक पर लाख की जगह लैक लिखते हैं, तो भी आपका चेक कैंसिल नहीं होगा. भारत में यह दोनों ही शब्द बेहद कॉमन हैं. आरबीआई (RBI) की तरफ से इसके लिए कोई सख्त नियम लागू नहीं किए हैं. सभी बैंक लाख’ या ‘लैक‘ दोनों चेक को स्वीकार कर लेते हैं. फिर भी यून‍िफॉर्म‍िटी के लिए लाखलिखना बेहतर है.

Tags: cheque rulesGeneral KnowledgeGK News
