Road To Heaven: स्वर्ग लेकर जाएगी ये सड़क, सफेद आसमान से होकर जाता है रास्ता! जानें कहां हैं मौजूद?

Gujarat Road To Heaven: गुजरात में मौजूद कच्छ अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है. यहां सफेद रेगिस्तान के बारे में सभी को जानकारी है. कच्छ में

सफेद रेगिस्तान को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन आपकों यहां मौजूद स्वर्ग के मार्ग के बारे में पता है? यह एक ऐसी सड़क है जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं.

स्वर्ग लेकर जाएगी ये सड़क

रोड टू हेवेन एक ऐसी सड़क है, जो अपनी विशेषतां की वजह से पर्यटन स्थल बन चुकी है. यह सड़क घडुली से सातलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 278 किमी है. जिसमें आपको 32 किमी लंबा रास्ता है जो सफेद रेगिस्तान से होकर गुजरता है. चारों तरफ सफेद रेगस्तान से घिरी सड़क देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है. इसी कारण इस सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है. वहां आपको एक अलग ही फीलिंग आने लगती है.

कच्छ में मौजूद सफेद रेगिस्तान

यह सड़क भुज तालुका के खावड़ा गांव से होकर रेगिस्तान से गुजरती है. विशाल रेगिस्तान के बीच से गुजरती यह सड़क ऐसी लगती है कि इस पर चलकर आप आसमान से स्वर्ग पहुंच जाएंगे. मानसून की बारिश और कच्छ की उत्तरी समुद्री सीमा से पानी इस सफेद रेगिस्तान मे बाढ लेकर आता है. पानी से भरे रेगिस्तान को पार करने वाले यात्रियों के लिए यह सड़क रेगिस्तान और समुद्र की दूरी को पाटती है. इस खूबसूरती का अहसास लेने के लिए पर्यटक दूर-दूर से आते हैं. बता दें कि, इस सड़क का काम साल 2019 में शुरु हुआ है.