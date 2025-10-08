IQ vs EQ : क्या होता है IQ और EQ का मतलब, अगर आईक्यू स्कोर 90 से 110 के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं?
IQ Score Meaning : IQ मतलब बुद्धि लेवल होता है जो आपकी सोचने और समझने की क्षमता बताता है. ये टेस्ट से मापा जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से-

October 8, 2025

IQ Score Meaning : आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं और इंटरव्यू में IQ लेवल को बहुत जरूरी माना जाता है. मॉक इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी सोचने की क्षमता को परखते हैं. लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि IQ का पूरा मतलब क्या होता है. चलिए, आसान भाषा में जानते हैं IQ के बारे में.

What is IQ Score : IQ का मतलब क्या होता है?

IQ का मतलब होता है Intelligence Quotient. इसमें ‘I’ का मतलब है बुद्धि यानी आपकी समझदारी, और ‘Q’ का मतलब है मात्रा या लेवल. मतलब IQ एक नंबर होता है जो बताता है कि आप कितनी जल्दी और सही तरीके से सोच सकते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं.

How to Measure IQ Score : IQ कैसे मापा जाता है?

IQ जानने के लिए खास तरह के टेस्ट होते हैं जिन्हें IQ टेस्ट कहते हैं. इन टेस्ट में गणित, तर्क, भाषा और याददाश्त से जुड़े सवाल होते हैं. जो लोग इन सवालों का जल्दी और सही जवाब देते हैं, उनका IQ स्कोर ज्यादा होता है.

 नार्मल IQ स्कोर कितना होता है?

आमतौर पर किसी व्यक्ति का IQ 90 से 110 के बीच होता है. इसे नार्मल IQ कहा जाता है. अगर किसी का स्कोर 120 या उससे ज्यादा है, तो उसे बुद्धिमान माना जाता है. वहीं, 80 से कम IQ होने पर व्यक्ति को थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है.

 IQ का जीवन में क्या महत्व है?

IQ बताता है कि आप कितनी तेजी से सोच सकते हैं और मुश्किल समस्याओं को हल कर सकते हैं. लेकिन सफलता के लिए सिर्फ IQ ही काफी नहीं होता. भावनाओं को समझना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी बहुत जरूरी होता है. इसे Emotional Quotient या EQ कहते हैं.

जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिमाग और दिल दोनों का संतुलन होना जरूरी है. इसलिए IQ के साथ-साथ EQ का भी ध्यान रखना चाहिए.
 

