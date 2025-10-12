GK: दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? अगर करना चाहते हैं हर परीक्षा पास, तो दें इन 10 सवालों के जवाब

General Knowledge: सामान्य ज्ञान सभी के लिए बहुत जरूरी होता है. खासतौर पर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए दुनिया से जुड़े 10 प्रश्न और उनके उत्तर खोज कर लाए हैं.

1. क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?

उत्तर: रूस

2. दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

उत्तर: नील

3. दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?

उत्तर: अंटार्कटिका

4. दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?

उत्तर: माउंट एवरेस्ट

5. जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

उत्तर: टोक्यो

6. दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?

उत्तर: वेटिकन सिटी

7. दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?

उत्तर: ग्रीनलैंड

8. दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है?

उत्तर: चीन की महान दीवार

9. दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?

उत्तर: प्रशांत महासागर

10. दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है?

उत्तर: भारत