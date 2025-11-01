Home > जनरल नॉलेज > भारत एक ऐसा राज्य, जहां पिज्जा के दाम में मिलते हैं बादाम; सुनकर नहीं होगा यकीन

भारत एक ऐसा राज्य, जहां पिज्जा के दाम में मिलते हैं बादाम; सुनकर नहीं होगा यकीन

state that produces most almonds: देश के ज्यादातर राज्यों में इसकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. हालांकि, एक ऐसा भी राज्य है, जहां पर बादाम की कीमत काफी कम है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 1, 2025 1:36:49 AM IST

Cheapest Almonds in Country
Cheapest Almonds in Country

Cheapest Almonds in Country: भारत में बादाम को आमतौर पर एक महंगा मेवा माना जाता है, जिसकी कीमत ₹800 से ₹1,100 प्रति किलोग्राम तक होती है. देश के ज्यादातर राज्यों में इसकी कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. हालांकि, एक ऐसा भी राज्य है, जहां पर बादाम की कीमत काफी कम है. यहां पर हम जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं. 

असल में जम्मू और कश्मीर में एक जगह ऐसी भी है जहां आप एक किलोग्राम बादाम पिज्जा की कीमत में खरीद सकते हैं. श्रीनगर के थोक बाज़ार में बादाम सिर्फ ₹145 प्रति किलोग्राम, यानी लगभग ₹14,500 प्रति क्विंटल बिक रहे थे.

भारत में बादाम की ऊंची कीमत कम घरेलू उत्पादन और आयात पर निर्भरता के कारण है. देश में बादाम की मांग ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन सीमित है, जिससे कीमतें ऊंची हैं.

जम्मू और कश्मीर – बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक

जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे बड़ा बादाम उत्पादक क्षेत्र है, जहां देश के बादाम उत्पादन का 91% हिस्सा होता है. कश्मीर की बादाम की किस्में, कागज़ी, मकदून और शालीमार, सबसे लोकप्रिय हैं. ये बादाम उच्च गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन थोक बाज़ार में इनकी कीमतें बहुत कम होती हैं.

कीमतें कम होने का कारण

बादाम इतने सस्ते होने का मुख्य कारण यह है कि श्रीनगर के थोक बाज़ार में ये बिना प्रोसेस किए, बिना पैकिंग के और बिना छिलके के बिकते हैं. ये सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं, जो अक्सर खराब होने से बचाने के लिए अपनी उपज जल्दी बेच देते हैं. इससे इनकी कीमत और कम हो जाती है. 

पैसे भी बचेंगे, सेहत भी बनेगी

थोक भाव के कारण, इन बादामों को खरीदने के लिए एक बार में बड़ी मात्रा में बादाम खरीदने पड़ते हैं, जबकि खुदरा दाम कई गुना ज़्यादा होते हैं. कुल मिलाकर, जम्मू-कश्मीर में बादाम खरीदना सेहत के साथ-साथ जेब के लिए भी फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है. जहां देशभर में बादाम एक लग्जरी फूड आइटम है, वहीं कश्मीर की मंडियों में यह आम नागरिक की पहुंच में आने वाला ड्राई फ्रूट बन जाता है.

