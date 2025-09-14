किसी दशक में गरीबी से त्रस्त रहने वाला कतर, आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे हुआ शामिल?

Qatar wealth: इजरायल ने हाल ही में कतर पर मिसाइल हमले करके सभी को हिलाकर रख दिया है. मीडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया. लेकिन क्या आप कतर के इतिहास के बारे में जानते हैं? आज दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में गिने जाने वाला कतर एक समय इतना गरीब था कि वहां के लोग पलायन कर रहे थे.

लेकिन फिर तेल ने इस देश की किस्मत ऐसी बदली की कतर की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया. रूस और ईरान जैसे देशों के मुकाबले कतर गैस निर्यात का बड़ा खिलाड़ी बन गया. आज कतर तेल और गैस दोनों का सबसे बड़ा सप्लायर है. चलिए कतर की इस कायापलट पर एक नजर डाल देते

हैं.

गरीबी के कारण जमकर हुआ पलायन

12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की आबादी लगभग 28 लाख है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 90 प्रतिशत प्रवासी हैं. लेकिन गरीबी के कारण लोग बड़ी संख्या में यहां से पलायन कर गए. हालात ये थे कि 1930 और 40 के दशक में वहां की 30 प्रतिशत आबादी देश से चली गई और कतर में बमुश्किल 24 से 25 हज़ार लोग ही बचे थे.

तेल ने खोल दी कतर की किस्मत

लेकिन कतर की किस्मत वर्ष 1939 में चमकी, जब कतर की राजधानी दोहा से लगभग 80 किलोमीटर दूर दुखान इलाके में पहला तेल कुआँ खोजा गया. दिलचस्प बात यह थी कि उस दौरान दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी. कतर ने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने खजाने को भरपूर भर लिया.

इसके बाद वर्ष 1971 में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला. इस खोज के बाद कतर की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से उछाल आया. रूस और ईरान जैसे देशों की तुलना में कतर गैस निर्यात में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया. आज कतर तेल और गैस दोनों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है.

कतर वापस लौट रहे पलायन करने वाले और प्रवासी

कतर की बदलती किस्मत देखकर, पलायन कर गए लोग अब वहां वापस लौट रहे हैं. इसके अलावा, दूसरे देशों से भी बड़ी संख्या में प्रवासी वहां पहुंच रहे हैं. 1970 तक कतर की जीडीपी 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी. कतर ने तेल और गैस की कमाई का लाभ भी अपने नागरिकों को दिया.

यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सेवाएं बिल्कुल मुफ़्त हैं. आयकर का कोई प्रावधान नहीं है और हर नागरिक को नौकरी का अधिकार दिया गया है. यही वजह है कि आज यहाँ हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति माना जाता है.

दुनिया में कतर की ठाठ

गरीबी से उबरकर कतर आज दुनिया भर में अपनी शाही शान-शौकत के लिए जाना जाता है. अमीर होने के साथ-साथ कतर सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी मशहूर है. दोहा की ऊंची इमारतें, आलीशान मॉल और शाही शान-शौकत किसी को भी हैरान कर देती है. इतना ही नहीं, कतर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है. यहाँ तक कि अमेरिका और तालिबान भी यहाँ बातचीत की मेज़ पर बैठ चुके हैं.

