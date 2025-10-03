भारत के इन राज्यों में रहते हैं सबसे ज्यादा किसान, जाने टॉप पर है कौन-सा स्टेट?
भारत के इन राज्यों में रहते हैं सबसे ज्यादा किसान, जाने टॉप पर है कौन-सा स्टेट?

Farmers in India: भारत एक कृषि प्रधान देश है. कई राज्यों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन इसी पर निर्भर करता है. चलिए जान लेते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं.

Farmers in India
Farmers in India

Farming In India: भारत को कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी समुदाय कृषि से जुड़े हैं, जो देश के कई हिस्सों में आजीविका का मुख्य स्रोत है. भारत में गेहूँ, चावल और कपास की खेती का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां उपजाऊ ज़मीन और सिंचाई सुविधाओं के कारण किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आइए जानें उन राज्यों के बारे में जहां सबसे ज़्यादा खेती होती है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

33 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है. भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य होने के नाते, कृषि इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है. राज्य की उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल उपलब्धता के कारण, यहां गेहूं, चावल, गन्ना और दालें सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फंसलें हैं. उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर परिवारों के लिए खेती आय का मुख्य स्रोत है.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा किसान हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है. गेहूं, सोयाबीन, दलहन और तिलहन यहां की प्रमुख फसलें हैं. यहां आधुनिक कृषि तकनीकों को तेज़ी से अपनाया जा रहा है.

हरियाणा (Haryana)

हरियाणा में 27 लाख से ज़्यादा किसान मुख्य रूप से गेहूं, चावल और गन्ने की खेती करते हैं. भारत में हरित क्रांति के अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते, हरियाणा में एक मजबूत कृषि बुनियादी ढांचा है. यहां के कई किसान पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनरी और वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहे हैं.

तेलंगाना (Telangana)

तेलंगाना में लगभग 18 लाख किसान हैं और यह भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते कृषि राज्यों में से एक बन रहा है. चावल यहां की मुख्य फसल है, लेकिन किसान कपास, मक्का और मिर्च भी उगाते हैं.

राजस्थान (Rajasthan)

राजस्थान, जो मुख्यतः शुष्क (Dry) क्षेत्र है, में 15 लाख से ज़्यादा किसान हैं. यहां की कृषि मुख्यतः जलवायु और जल उपलब्धता पर निर्भर करती है. यहां उगाई जाने वाली आम फ़सलों में बाजरा, सरसों और गेहूं शामिल हैं. कई किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर भी निर्भर हैं. इन सभी राज्यों में, कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का एक प्रमुख हिस्सा है. बीज बोने से लेकर फ़सल काटने तक, अधिकांश लोगों का जीवन खेती के इर्द-गिर्द घूमता है.

