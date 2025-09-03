कातिलों से भी घूसखोरी करता है पाकिस्तान, जानिए कितनी रकम देकर टल सकती है मौत की सजा?

Pakistan Diyat Law: क्या आप जानते हैं की पाकिस्तान में कई चीजें ऐसी हैं जो काफी अजीब हैं। यहाँ कई ऐसे कानून हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पाक एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानी जान की कीमत तय करने वाले दीयात कानून चलाया जाता है। वहीँ इस कानून को लेकर अक्सर बवाल होता रहता है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने दीयात की रकम बढ़ाकर 98 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह रकम 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होगी। वहीँ आपको बता दें, पिछले साल तक यह रकम करीब 81 लाख पाकिस्तानी रुपये थी, यानी इस बार इसमें 17 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। अगर भारतीय रुपये में इसका आकलन किया जाए तो कीमत करीब 30 लाख रुपये के बराबर है।

जानिए क्या होता है दियात

आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी पीड़ित परिवार को आरोपी को माफ़ करने का अधिकार है। जी हाँ इसके लिए पीड़ित परिवार को अदालत में बस ये बात कहनी होती है कि हम अल्लाह के लिए उन्हें माफ़ करते हैं। इसके बाद आरोपी सज़ा से बच सकता है। जी हाँ, यह प्रावधान 1990 के दशक में इस्लामी क़ानून के तहत पाक में चलता आ रहा है। क़ानून के मुताबिक़ कहा गया है कि, अगर पीड़ित परिवार राज़ी हो जाए, तो आरोपी एक बड़ी रक़म देकर अपनी जान बचा सकता है, इसे ही दीयात कहा जाता है। वहीँ अगर बात करें आतकवादियों की तो आतंकवादियों के लिए ये कानून नहीं है।

चांदी के बराबर जान की कीमत

मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री खालिद रांझा ने कहा था कि पाकिस्तान में दीयात की रकम चाँदी की कीमत के आधार पर तय होती है। चाँदी महंगी होने पर खून की कीमत भी बढ़ जाती है, इस बार सरकार ने इसे बढ़ाकर 98 लाख रुपये कर दिया है। जी हाँ उनका कहना है जब जब चांदी की कीमत बढ़ेगी तब तब दियात की रकम को भी बढ़ा दिया जाएगा।

