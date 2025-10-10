दिवाली पर सरकारी नौकरी करने वालों को कितना मिलता है बोनस, अकाउंट में आएंगे कितने पैसे?
Diwali Bonus: दिवाली 2025 से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और रेलवे को बोनस की खुशखबरी दे दी है. इस बार बोनस और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की गई है.

By: Preeti Rajput | Published: October 10, 2025 12:20:05 PM IST

Govt Employees Diwali Bonus: पूरे भारत में त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है. इस बीच मोदी सरकार (Central Goverment) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Diwali Bonus) के लिए खुशखबरी दे दी है. दिवाली से पहले कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को 3 फीसदी बढ़ाने की अनुमति मिल गई है. वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी 8दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाना है. केंद्र सरकार के फैसले से सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लग गई है. केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. केंद्र सरकार के फैसले के बाद DA की दर 55 फीसदी से बढ़कर 58 फिसदी हो गई है. यानी अक्टूबर की सैलरी में अगस्त और सितंबर का एरियर जुड़कर कर्मचारियों को मिलने वाला है. 

सरकार ने दी कर्मचारियों को खुशखबरी 

सरकार के इस फैसले से 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने वाला है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर की जानी है. इसमें पभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार गणना की जाती है. महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है. जो बढ़ती मंहगाई के कारण उन्हें दिया जाता है. सरकारी कर्मचारियों को DA के कारण महंगाई का न्यूनतम असर उठाना पड़ता है. यह भत्ता हर छह महीने में AICPI के आंकड़ों के आधार पर घटता बढ़ता रहता है. 

रेलवे कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले

वहीं अगर रेलवे कर्मचारियों की बात करें तो साल 2024-25 के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को सरकार की तरफ से दी गई थी. इसका भुगतान दशहरा के मौके पर किया जा चुका है. जिसकी अधिकतम राशि 17,951 रुपये प्रति कर्मचारी थी. इसका फायदा करीब 10.91 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को मिला है. वहीं केंद्रिय ग्रुप ‘C’ और नॉन-गजेटेड ग्रुप ‘B’ के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (NPLB) का एलान किया गया. जिसका अधिकतम राशि 6,908 रुपये प्रति कर्मचारी होगी. सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर दोड़ गई है.

