बीच रास्ते ट्रेन से उतार दिए थे नीम करोली बाबा, हुआ ऐसा चमत्कार मांगनी पड़ी थी माफी; कैसे मिली नई पहचान?

Neem Karoli Baba History: नीम करौली बाबा (Neem Karoli Baba) के भक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे. अब उनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनने जा रही है. फिल्म का नाम ‘श्री बाबा नीब करौली महाराज‘ (Shree Baba Neem Karoli Maharaj) है. इसे शरद सिंह ठाकुर (Sharad Singh Thakur) डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में मुख्य भूमिका में सुभोद भावे, हितेन तेजवानी और मोहित गुप्ता जैसे बड़े-बड़े सुपरस्टार नजर आने वाले हैं. बाबा के भक्त इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योकि उनकी जिंदगी की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

नीम करौली बाबा का असली नाम

दरअसल, नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा (Lakshman Narayan Sharma) था. वह उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में रहते थे. वह उस समय करीब 20-30 साल के थे. एक दिन वह भूख लगने पर ट्रेन में चढ़ गए. उनके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी, तो टीटी ने उन्हें उतार दिए. लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन का इंजन बंद पड़ गया. यह देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

बाबा की चमत्कारी शक्तियां

तभी एक अधिकारी जिन्हें बाबा की शक्तियों का अहसास था. वह बोले कि जब तक बाबा ट्रेन पर वापस नहीं बैठेंगे, तब तक ट्रेन नहीं चलने वाली. वहां मौजूद सभी अफसरों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें प्रसाद भी दिया. बाबा ने शर्त रखी कि- वह ट्रेन में तभी बैठेंगे, जब नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाया जाएगा. साथ ही सभी साधुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा. फिर जैसे ही बाबा ट्रेन में सवार हुए, वह चल पड़ी.

दुनियाभर में है बाबा के भक्त

उस घटना के बाद से ही लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहकर बुलाने लगे. उनके आशीर्वाद से हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं. उनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद है. स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी बाबा से प्रशंसक हैं.

