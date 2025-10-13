Home > जनरल नॉलेज > दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, एक बाइट खाते ही छूट जाते हैं पसीने

दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, एक बाइट खाते ही छूट जाते हैं पसीने

World's Hottest Chilli: दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहां पाई जाती है क्या आप जानते हैं? चलिए बताते हैं उस मिर्ची के बारे में जिसे खाते ही मुंह में आग, पसीना और गर्मी महसूस होने लगती है.

By: Shraddha Pandey | Published: October 13, 2025 9:48:12 PM IST

Hottest Chili Effects: खाने के शौकीनों के लिए तीखी मिर्च किसी रोमांच से कम नहीं. कभी हल्का सा तड़का या चटनी खाने का मजा बढ़ाता है, तो कभी बेहद तीखी मिर्च शरीर में आग और पसीने की बारिश कर देती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी मिर्च भी है, जिसे खाते ही मुंह में आग लगने जैसी अनुभूति होती है और कान तक गर्मी महसूस होती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की, जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि साहस और सहनशीलता की असली परीक्षा लेती है.

सबसे तीखी मिर्च कौन सी है?

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, Carolina Reaper इस समय दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है. इसकी तीखापन स्केल, Scoville Heat Units (SHU) 1,569,300 तक पहुंचता है, जो आम लाल मिर्च के मुकाबले लाखों गुना ज़्यादा है. इसे खाते ही जीभ और मुंह में तीखी जलन होती है, शरीर तुरंत पसीने से तरबतर हो जाता है और कान तक गर्मी महसूस होती है.

शरीर पर असर

तीखी मिर्च खाने से शरीर में एंडॉर्फिन और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं. यही कारण है कि कुछ लोग इसे खाने के बाद हल्का “हाई” महसूस करते हैं. मुंह, जीभ, गला और कभी-कभी पेट में जलन होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ लोगों को हल्का चक्कर भी आ सकता है.

तीखी मिर्च की प्रतियोगिताएं

अमेरिका और कई देशों में तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं. प्रतिभागी Carolina Reaper जैसी मिर्चों का सेवन करते हैं और समय, मात्रा या सहनशीलता के आधार पर मुकाबला होता है. कुछ प्रतियोगिताओं में इतनी तीखी मिर्च खाने के कारण इमरजेंसी हेल्प की भी व्यवस्था रहती है.

तो अगर आप सच में तीखेपन का मजा लेना चाहते हैं, तो Carolina Reaper आपके साहस और सहनशीलता की असली परीक्षा है. लेकिन याद रखें, इसे खाते समय सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शरीर की असली चुनौती है!

