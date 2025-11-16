Home > जनरल नॉलेज > चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?

चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?

चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्युकस की बेटी हेलिना से हुआ था. देखा जाए तो, उस समय की राजनीतिक और सामरिक रणनीति का बहुत मायने रखने वाला एक हिस्सा भी था.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 16, 2025 5:49:49 PM IST

Chandragupta and Helena's Marriage/Picture Source: AI Generated Image
Chandragupta and Helena's Marriage/Picture Source: AI Generated Image


Chandragupta Maurya’s Marriage: चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस की बेटी हेलिना से शादी करना सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि उस वक्त की राजनीतिक और सामरिक रणनीति का बहुत मायने रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी था. तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिर क्यों की थी सेल्युकस की बेटी हेलिना से शादी. 

चंद्रगुप्त और हेलिना की शादी की वजह

1. शांति और सन्धि (Treaty) का हिस्सा

ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, सेल्युकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में दोनों ने शांति की संधि को अपनाकर युद्ध को खत्म करने का फैसला लिया था. इसी समझौते की वजह से सेल्युकस ने अपनी बेटी हेलिना चंद्रगुप्त को शादी के ज़रिए देने का प्रस्ताव रखा गया था. हांलाकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दोनों की शादी एक “राजनय-विवाह” रणनीति के रूप में कह लाई गई थी. इसी तरह दोनों साम्राज्यों के बीच स्थिरता देखने को मिली और राजनीतिक दुश्मनी एक रिश्ते में बदल गई. 

2. क्षेत्रीय लाभ और भू-राजनीतिक संतुलन

संधि के हिस्से में चंद्रगुप्त को कई क्षेत्र मिले, जैसे कि काबुल, हेरात, और अन्य केंद्रीय एशियाई हिस्से. जैसा कि कुछ यह सब क्षेत्र सेल्युकस द्वारा दहेज के रूप में दिए गए थे. इसके अलावा, चंद्रगुप्त ने सेल्युकस को 500 युद्धक हाथी भी भेंट किया था जो सेल्युकस की सैन्य शक्ति और उसकी आगामी लड़ाइयों में पूरी तरह से काम आने वाली थी. 

3. संस्कृति और प्रतीकात्मक एकता

लेकिन, कुछ इतिहासकारों का भी मानना है कि विवाह संस्कृतिक रूप से भी प्रतीकात्मक था. ऐसा बताया जाता है कि ग्रीक और भारतीय सभ्यताओं के बीच एक “सेतु” बनाना उस समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था. शादी के बाद हेलिना ने संस्कृत सीखी, और भारतीय संगीत-संस्कृति में खुद को पूरी तरह से ढाल लिया.

4. प्यार की किंवदंती (Legend of Love) 

कुछ स्रोतों और लोककथाओं में यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और हेलिना के बीच प्रेम-कहानी भी देखने को मिली थी. जैसे उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त ने हेलिना को पहले नदी के किनारे देखा और उनका उनकी तरफ तेजी से आकर्षण बढ़ता चला गया था. लेकिन, ये “लव स्टोरी” ऐतिहासिक प्रमाणों से फिलहाल पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है.

Tags: Chandragupta MauryaGeopolitical BalanceHelena Seleucus DaughterHistoric NewsPolitical Marriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?
चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?
चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?
चंद्रगुप्त और हेलिना का विवाह, प्रेम से ज़्यादा कैसे बना ‘राजनय-विवाह’?