Diwali पर मत जाओ सुनार की दुकान! भारत की इन नदियों में मिलता है भर-भरकर सोना, ये है निकालने का सही तरीका

Swarnarekha Gold: भारत में कई नदियां हैं जिनकी रेत में सोने के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं. आज हम इन नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि इनमे से सोना कैसे निकलता है.

By: Heena Khan | Published: October 16, 2025 2:05:47 PM IST

Indian Gold River: भारत एक ऐसी जगह है जिसकी जमीन से सोना जन्म लेता है. जी हां आप शायद ही इस बात पर यकीन करें लेकिन वास्तव में ऐसा ही है. दरअसल, भारत में कई नदियां हैं जिनकी रेत में सोने के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं. आज हम इन नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि इनमे से सोना कैसे निकलता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी को “स्वर्ण रेखा” के नाम से जाना जाता है. स्थानीय लोग इसकी रेत को छानकर बारीक सोने के कण निकालते रहे हैं. इसी वजह से यह भारत की सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण-समृद्ध नदियों में से एक मानी जाती है. 

इस नदी से निकलता है सोना 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित इब नदी, नदी के सोने का एक और स्रोत है. कई परिवार छोटे पैमाने पर खनन करके अपनी आजीविका चलाते हैं. उनकी आय नदी की रेत से सोने के कण इकट्ठा करने पर निर्भर करती है. महानदी नदी के तलछट में भी सोने के अंश मौजूद हैं. लेकिन मात्रा सीमित है, फिर भी यहां प्लेसर खनन भी संभव है.

इस तरह निकालते हैं सोना 

कटकारी जैसी प्रमुख नदियों की सहायक नदियों में भी सोने के कण मौजूद हैं. अक्सर स्थानीय लोग इन छोटी धाराओं की खोज करते हैं क्योंकि कभी-कभी इनमें बड़ी नदियों की तुलना में सोना अधिक गहराई तक जमा हो सकता है. नदियों से सोना निकालने के लिए रेत, बजरी और गाद इकट्ठा की जाती है और फिर उस मिश्रण को छानकर भारी सोने के कणों को अलग किया जाता है. शुद्ध सोना निकालने के लिए कंबल या तवे का इस्तेमाल किया जाता है. संग्रह के बाद, अशुद्धियों को दूर करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके सोने को परिष्कृत किया जाता है. कम उपज के बावजूद, निकाले गए सोने की थोड़ी मात्रा उपयोग योग्य रहती है.

