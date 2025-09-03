GK Quiz: क्या था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का नाम? जाने कई रोचक तथ्य

GK Trending Quiz: इनखबर एक बार फिर देश और राज्य से जुड़ी सामान्य ज्ञान की जानकारी लेकर हाजिर है। इसे जानने से न केवल आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी यह बेहद उपयोगी साबित होगा। इस लेख के माध्यम से आपको भारत की विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ रोचक और दिलचस्प सवालों के जवाबों पर।

भारतीय राजनीती से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर

1. प्रश्न: भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?

उत्तर: भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, जो देश के शासन की मूल संरचना और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है।

2. प्रश्न: भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

उत्तर: भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, बल्कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

3. प्रश्न: भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?

उत्तर: भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालना था। महात्मा गांधी ने अपने “करो या मरो” के नारे के साथ इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

4. प्रश्न: भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश गवर्नर-जनरल कौन थे?

उत्तर: लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर-जनरल थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में मदद की और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में भी कार्य किया।

5. प्रश्न: जयप्रकाश नारायण का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है और यह कब शुरू हुआ था?

उत्तर: जयप्रकाश नारायण का आंदोलन “पूर्ण क्रांति” के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, महंगाई और सरकारी दमन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन चलाना था। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को जन्म दिया था।